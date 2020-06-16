Боевику Гиркину сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны

Офис генерального прокурора заочно сообщил бывшему "министру обороны" при группировке ДНР" Игорю Гиркину (Стрелкову), который недавно дал интервью Дмитрию Гордону, о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"Под процессуальным руководством департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора гражданину РФ, главарю одного из иррегулярных незаконных вооруженных формирований, контролируемых Российской Федерацией, бывшему так называемому "министру обороны ДНР" сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч . 2 ст. 438 УК Украины)", - сказано в нем.

Отмечается, что подозреваемый объявлен в розыск, судом дано разрешение на его задержание с целью привода в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ходе досудебного расследования установлено, что в период с 17 по 19 апреля 2014 года подозреваемый, действуя по предварительному сговору группой лиц с подчиненными ему боевиками, применяя физическое насилие, осуществлял организацию поиска и похищения на территории Донецкой области патриотически настроенных граждан Украины.

В дальнейшем этих граждан против их воли перемещали в специально обустроенной здания на территории Славянска, где пытали, наносили побои, вызывали ножевые ранения и применяли другие насильственные действия, направленные на причинение сильных физических и нравственных страданий с целью мести за проукраинскую позицию.

Указано, что во исполнение приказов подозреваемого, подчиненные ему боевики умышленно лишили жизни по меньшей мере трех человек, которых незаконно удерживали и пытали.

Как сообщали Українськi Новини, Офис генерального прокурора допускает использование информации из интервью Гиркина, данное журналисту Дмитрию Гордону. Однако Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляет, что Офис генпрокурора не имеет никакого отношения к интервью журналиста с террористом Игорем Гиркиным.

Кроме того, Игорю Гиркину (Стрелкову) в Нидерландах предъявили обвинения по рейсу МН17.