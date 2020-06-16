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16 июня 2020, вторник, 15:13 92
Общество 2020-06-16T16:30:02+03:00
Українські Новини
Боевику Гиркину сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны

Боевику Гиркину сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны

Кира Молчанова
Донбасс, ДНР, Игорь Гиркин, подозрение, война на Донбассе
Игорь Гиркин. Скриншот YouTube
Игорь Гиркин. Скриншот YouTube

Офис генерального прокурора заочно сообщил бывшему "министру обороны" при группировке ДНР" Игорю Гиркину (Стрелкову), который недавно дал интервью Дмитрию Гордону, о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"Под процессуальным руководством департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора гражданину РФ, главарю одного из иррегулярных незаконных вооруженных формирований, контролируемых Российской Федерацией, бывшему так называемому "министру обороны ДНР" сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч . 2 ст. 438 УК Украины)", - сказано в нем.

Отмечается, что подозреваемый объявлен в розыск, судом дано разрешение на его задержание с целью привода в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ходе досудебного расследования установлено, что в период с 17 по 19 апреля 2014 года подозреваемый, действуя по предварительному сговору группой лиц с подчиненными ему боевиками, применяя физическое насилие, осуществлял организацию поиска и похищения на территории Донецкой области патриотически настроенных граждан Украины.

В дальнейшем этих граждан против их воли перемещали в специально обустроенной здания на территории Славянска, где пытали, наносили побои, вызывали ножевые ранения и применяли другие насильственные действия, направленные на причинение сильных физических и нравственных страданий с целью мести за проукраинскую позицию.

Указано, что во исполнение приказов подозреваемого, подчиненные ему боевики умышленно лишили жизни по меньшей мере трех человек, которых незаконно удерживали и пытали.

Как сообщали Українськi Новини, Офис генерального прокурора допускает использование информации из интервью Гиркина, данное журналисту Дмитрию Гордону. Однако Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляет, что Офис генпрокурора не имеет никакого отношения к интервью журналиста с террористом Игорем Гиркиным.

Кроме того, Игорю Гиркину (Стрелкову) в Нидерландах предъявили обвинения по рейсу МН17.

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