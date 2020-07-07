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07 июля 2020, вторник, 22:12 1057
Силовые структуры 2020-07-07T22:45:01+03:00
Українські Новини
СБУ задержала в Киеве куратора руководителей самопровозглашенной ДНР

СБУ задержала в Киеве куратора руководителей самопровозглашенной ДНР

Ирина Николенко
СБУ, Боевики, Террористы, ДНР, Самопровозглашенные республики
Служба безопасности Украины. СБУ. Фото: 112.ua
Служба безопасности Украины. СБУ. Фото: 112.ua

Служба безопасности (СБУ) задержала в Киеве так называемого куратора руководителей самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Служба безопасности Украины задержала в Киеве гражданина К., который в течение 2014-2020 годов осуществлял функции одного из "кураторов" руководителей так называемой ДНР по линии Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ (ГРУ РФ)", – сказано в нем.

В частности, как внештатный представитель спецслужб РФ он принимал активное участие в создании так называемого разведывательного управления ДНР и других ее подразделений.

Задержанному инкриминируется совершение преступления по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса.

"В распоряжении СБУ есть записи телефонных разговоров К., раскрывающих детали межведомственных войн между ГРУ и ФСБ за контроль над "руководителями" террористической организации "ДНР", – сказано в сообщении СБУ.

Фигуранты записей в своих разговорах упоминают фамилии директора ФСБ Александра Бортникова и его заместителей Андрея Бурлаки и Сергея Смирнова, помощника Президента РФ Владислава Суркова, руководителей ДНР Александра Захарченко, Александра Бородая и др.

Также важная часть обнародованных записей – разговоры К. с генерал-майором ГРУ Сергеем Дубинским (позывной "Хмурый") и Леонидом Харченко (позывной "Крот"), объявленных в международный розыск по делу о сбивании в 2014 году самолета рейса MH17.

Как сообщали Українськi Новини, 7 июля в зоне ООС боевики семь раз открывали огонь, вследствие чего 4 украинских военнослужащих получили ранения.

Также в Донецкой области боевики прекратили блокировать пункты пропуска "Марьинка" и "Новотроицкое".

Генпрокуратура заочно сообщила о подозрении в нарушении законов и обычаев войны бывшему "министру обороны" при группировке ДНР" Игорю Гиркину (Стрелкову).

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