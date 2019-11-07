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07 ноября 2019, четверг, 16:07 1609
Президент 2019-11-07T16:18:27+02:00
Українські Новини
Зеленский получил миллион за аренду имущества иностранцам

Зеленский получил миллион за аренду имущества иностранцам

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Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский задекларировал 0,9 млн гривен доходов от предоставления иностранцам в аренду имущества.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Существенные изменения в имущественном состоянии задекларированы Зеленским 6 ноября.

скриншот сайта НАПКскриншот сайта НАПК

Согласно декларации, 28 октября Президент получил 902 454 гривны дохода от предоставления в аренду имущества (какого именно – не указано) иностранным гражданам Сиран Сонг и Хинуи Лин.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский задекларировал квартиру в Британии и счета за границей.

Однако журналисты обнародовали расследование о Зеленском и незадекларированной им 15-комнатной итальянской вилле.

После этого Зеленский задекларировал виллу в Италии

В следующем году руководитель Офиса Президента Андрей Богдан и его заместители покажут декларации о доходах, хотя ранее закон их к этому не обязывал. 

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