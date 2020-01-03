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03 января 2020, пятница, 16:21 1184 Документ
Президент 2020-01-03T16:31:08+02:00
Українські Новини
Зеленский получил 5 млн гривен от Квартала 95

Зеленский получил 5 млн гривен от Квартала 95

Виолетта Чайковская
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Владимир Зеленский. 95 квартал. Фото: hyser.com.ua
Владимир Зеленский. 95 квартал. Фото: hyser.com.ua

После того как Владимир Зеленский получил миллион от аренды имущества иностранцам, Президент задекларировал почти 5 млн гривен роялти от "Квартала 95".

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций, передают Українськi Новини.

В пятницу Президент внес в Реестр сведения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Он указал, что 27 декабря 2019 года получил от "Квартала 95" 4 млн 880 тыс. гривен роялти и 104 тыс. гривен компенсации за пользование торговой маркой.

скриншот Реестраскриншот Реестра

Согласно предыдущим декларациям Зеленского, за 2017 год он получил 5 тыс. гривен роялти от "Квартала 95", а за 2018 - 4 тыс.

Полная декларация о доходах за 2019 год должна быть заполнена Президентом до апреля.

За 2018 год Зеленский задекларировал 9,7 млн гривен доходов, а за 2017 - 7,3 млн.

Как сообщали Українськi Новини, накануне избирательной кампании, в январе 2019 года, Зеленский признал получение роялти от фирмы в Москве. Тогда его юрист пояснил, что Зеленский не может закрыть бизнес в России из-за уголовного преследования.

После этого Зеленский пообещал выйти из основателей своей московской компании. А уже в конце января Зеленский заверил, что вышел из бизнеса в России.

Ранее Зеленский задекларировал квартиру в Британии и счета за границей. Однако журналисты обнародовали расследование о Зеленском и незадекларированной им 15-комнатной итальянской вилле. После этого Зеленский задекларировал виллу в Италии

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