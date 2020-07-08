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08 июля 2020, среда, 11:15 66
Америка 2020-07-08T11:20:09+03:00
Українські Новини
Байден пообещал вернуть сотрудничество с ВОЗ, если выиграет выборы

Байден пообещал вернуть сотрудничество с ВОЗ, если выиграет выборы

Елизавета Кесельман
США, Джо Байден, Америка, Дональд Трамп, Выход из ВОЗ
Джозеф Байден
Джозеф Байден

Кандидат в президенты Соединенных штатов от Демократической партии Джозеф Байден отреагировал на решение действующего президента США Дональда Трампа об окончательном прекращении сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения, и заявил, что возобновит отношения с ВОЗ, если выиграет выборы. Об этом он написал в своем Twitter. 

"Американцы находятся в безопасности, когда Америка участвует в укреплении глобального здоровья. В первый день своего президентства я верну США в ВОЗ и восстановлю наше лидерство на мировой арене", – написал Байден.

Америка была в составе ВОЗ с 1948 года. В договоре было прописано, что если США захотят выйти из организации, то должны сообщить об этом не позже, чем за год. Также США должны полностью погасить свои финансовые обязательства.

Как сообщали Українські Новини, ранее Трамп уже заявлял о том, что хочет навсегда лишить финансирования ВОЗ

Также Соединенные штаты считают Всемирную организацию здравоохранения виновной в распространении эпидемии коронавируса по всему миру.

Кроме того, в США могут заставить выехать всех иностранных студентов, если учебный год начнется дистанционно. 

 

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