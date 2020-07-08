США официально сообщили ООН о выходе из ВОЗ

Соединенные Штаты официально сообщили Организации Объединенных Наций (ООН) о своем выходе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которой ранее прекратили финансирование. Соответствующее заявление передано генеральному секретарю ООН Антониу Гутерриш. Об этом пишет DW со ссылкой на dpa.

По словам представителя администрации США, выход вступит в силу через год - 6 июля 2021 года.



Об официальном выходе из ВОЗ администрация проинформировала также Конгресс.



О намерении выйти из ВОЗ президент США Дональд Трамп заявил еще в мае - в разгар пандемии коронавирусной болезни. Это намерение президента США вызвало резкую критику во многих странах мира.



Президент США фактически сделал организацию ответственной за большое количество смертей и заявлял о нежелании ВОЗ проводить необходимые реформы внутри организации. При этом он неоднократно подчеркивал тот факт, что США платят больше в бюджет организации, чем Китай.



Как сообщали Українські Новини, Трамп хочет навсегда лишить финансирования ВОЗ.



Кроме того, в США могут заставить выехать всех иностранных студентов, если учебный год начнется дистанционно.