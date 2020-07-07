После двухдневного падения заболеваемость коронавирусом начала расти

6 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 564 до 49 607, количество умерших от заболевания - на 21 человека до 1 283 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 3,9%, количество новых летальных случаев - на 61,5%.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 7 июля в Украине зарегистрированы 49 607 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 283 летальных, 22 193 пациента выздоровели.

За сутки зафиксированы 564 новых случая, выздоровели 490 человек, умер 21 человек.

Таким образом, 6 июля показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших - 564 против 490.

Количество новых случаев заболевания 6 июля составило 1,2% от общего количества заболевших на 5 июля.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 7 июля составило 26 131 человек, что на 0,2% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования выявлено во Львовской области (6 445), в Киеве (5 665) и Черновицкой области (5 032).

В Ривненской области зафиксировано 4 228 случаев коронавирусной инфекции, в Закарпатской - 3 458 случаев, в Киевской - 2 809, в Волынской - 2 788, в Ивано-Франковской - 2 744, в Харьковской - 2 416, в Тернопольской - 2 108, в Винницкой - 1 979, в Одесской - 1 919, в Житомирской - 1 469, в Днепропетровской - 1 116 случаев.

842 случая выявлены в Хмельницкой области, 686 случаев - в Донецкой, 678 случаев - в Черкасской, 663 случая - в Кировоградской, 598 случаев - в Запорожской, 576 случаев - в Черниговской, 461 случай - в Николаевской, 325 случаев - в Полтавской, 321 случай - в Сумской, 196 случаев - в Херсонской и 85 случаев - в Луганской областях.

Как сообщали Українські Новини, Львовская область ослабляет карантин.

Также Киевская городская государственная администрация (КГГА) спустя неделю после запрета разрешила ресторанам, заведениям общественного питания и кинотеатрам работать после 22:00.