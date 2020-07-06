НАПК начинает проверять соответствие образа жизни чиновников их декларациям

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) начинает проводить мониторинг соответствия образа жизни чиновников доходам, отображенным в поданных декларациях.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства, передают Українськi Новини.

"Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) начинает применять мониторинг образа жизни", - говорится в нем.

Отмечается, что соответствующий мониторинг поможет выявить тех чиновников, которые задекларировали скромные доходы и одновременно пользуются автомобилями категории "люкс", покупают имения, получают ценные подарки от ближайших родственников.

В ходе мониторинга образа жизни ведомство будет проверять, в частности, пользование объектами, которые не указаны в декларации, сведения о полученных подарках, приобретении объектов, стоимость которых превышает задекларированные активы.

Согласно сообщению, мониторинг будет осуществляться на основании журналистских расследований, других сообщений в СМИ, информации от граждан, организаций и из других открытых источников.

В случае, если НАПК установит несоответствие уровня жизни субъекта декларирования задекларированным им доходам, это станет основанием для осуществления полной проверки его декларации.

Кроме этого, если в результате мониторинга будут выявлены коррупционные нарушения - НАПК будет сообщать об этом правоохранительным органам и другим уполномоченным субъектам.

"Отныне Украина - одна среди шести стран, которые применяют инструмент мониторинга образа жизни. Поэтому случаи, когда чиновник, зарабатывает 10 тысяч, ездит на "Мерседесе", теперь будут фиксировать не только журналистские расследования. Их будут устанавливать и обрабатывать на уровне государства", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, НАПК проверяет декларирование Тимошенко и Власенко 300 млн гривен иностранного дохода.

Также НАПК начал автоматическую проверку деклараций после 1 июня.