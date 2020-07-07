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07 июля 2020, вторник, 23:48 638
Внешняя политика 2020-07-08T00:15:01+03:00
Українські Новини
Задержанных в аэропорту Афин украинцев отпустили домой, а троим разрешили въезд в Грецию

Задержанных в аэропорту Афин украинцев отпустили домой, а троим разрешили въезд в Грецию

Надежда Комендантова
Украинцы, Аэропорт, Запрет въезда, Украинцы в Афинах
Украинцы в изоляторе Афин. Фото предоставлено
Украинцы в изоляторе Афин. Фото предоставлено "Европейской правде" одним из пассажиров

Во вторник вечером греческие пограничники и украинские консулы посадили на самолет последнюю из украинок, которых задержали в субботу по прибытии в аэропорт Афин.

Об этом сообащает "Европейская правда".

Таким образом, все 17 пассажиров, которые прибыли в Афины вечером 4 июля и в сразу попали в изолятор афинского аэропорта, уже оказались на свободе.

12 туристов, в том числе двоих детей, прилетевших рейсом лоукостера Ryanair, отправили в Киев несколько часов назад. Еще одна пассажирка авиакомпании Wizz Air улетает в эти минуты. По данным собеседников, по договоренности с греческими пограничниками никому из них не оформили процедуру депортации; таким образом, они избежали запрета на дальнейший въезд в ЕС.

Между тем, во вторник после обеда - после трех суток, проведенных в изоляторе аэропорта, - греческие пограничники дали разрешение на въезд в страну трех человек из этой группы задержанных. Пересечь границу позволили тем, кто задекларировал бизнес-цель визита. В предыдущие дни пограничная полиция отказывалась удовлетворять запросы украинского посольства по этому поводу. Что заставило их изменить позицию, неизвестно.

Как сообщалось, вчера одной из задержанных, которая направлялась во Францию ​​на учебу, также позволили пересечь границу Шенгена.

Между тем, по предварительным данным, среди пассажиров, прилетевших из Киева в Афины во вторник, снова есть туристы. Их, очевидно также отправят в изолятор, который только что освободила предыдущая группа украинцев.

Как сообщали Українськi Новини, 4 июля украинских туристов по прилету в Афины отправили в изолятор. Эти задержанные в Греции украинцы провели в камере три дня. А авиакомпании Wizz Air и Ryanair переложили ответственность на туристов узнавать условия посещения страны въезда.

Тем временем, МИД Украины призвал все авиакомпании, осуществляющие международные рейсы прекратить продажу билетов тем украинцам, которых могут не пустить на границе в другую страну. 

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