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07 июля 2020, вторник, 22:16 1425
Политика 2020-07-07T22:45:01+03:00
Українські Новини
Эмоциональное решение: Шмыгаль прокомментировал отставку Смолия

Эмоциональное решение: Шмыгаль прокомментировал отставку Смолия

Надежда Комендантова
НБУ, Яков Смолий, Денис Шмыгаль, отставка Смолия
Яков Смолий.
Яков Смолий.

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает отставку бывшего главы Национального Банка Украины Якова Смолия, который написал заявление после встречи с Зеленским, эмоциональной.

Об этом он сообщил в ходе виртуального круглого стола "Украинские реформы: что дальше?", передают Українські Новини.

"По моему мнению, отставка главы Национального банка господина Смолия была несколько эмоциональная. Не хочется использовать другие слова", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что отставка Смолия всколыхнула страну, однако правление банка остаётся на месте.

Он также отметил, что изменение фамилии руководителя не может изменить направление и политику работы НБУ.

Как сообщали Українські Новини, 3 июля Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности главы НБУ.

1 июля Смолий написал и подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке, объяснив это систематическим политическим давлением, хотя ранее рассчитывал быть на своей должности до 2025 года.

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