Эмоциональное решение: Шмыгаль прокомментировал отставку Смолия

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает отставку бывшего главы Национального Банка Украины Якова Смолия, который написал заявление после встречи с Зеленским, эмоциональной.

Об этом он сообщил в ходе виртуального круглого стола "Украинские реформы: что дальше?", передают Українські Новини.

"По моему мнению, отставка главы Национального банка господина Смолия была несколько эмоциональная. Не хочется использовать другие слова", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что отставка Смолия всколыхнула страну, однако правление банка остаётся на месте.

Он также отметил, что изменение фамилии руководителя не может изменить направление и политику работы НБУ.

Как сообщали Українські Новини, 3 июля Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности главы НБУ.

1 июля Смолий написал и подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке, объяснив это систематическим политическим давлением, хотя ранее рассчитывал быть на своей должности до 2025 года.