Три села на Прикарпатье отрезаны от транспорта из-за подъема уровня воды

В то время, как на Прикарпатье остаются подтопленными 12 населенных пунктов, в Ивано-Франковской области полностью прекращено сообщение с еще тремя селами из-за ухудшения погодных условий, вызванных проливными дождями. Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

В частности, из-за подъема уровня воды на р.Безулька в с.Яворов Косовского района, произошло разрушение временного переезда на дороге местного значения, из-за чего сейчас отсутствует транспортное сообщение с с.Снидавка Косовского района.

В Верховинском районе частично размыта автомобильная дорога местного значения в селах Воловая и Бережница, и транспортное сообщение с ними также отсутствует.

Всего в регионе в настоящее время отсутствует транспортное сообщение с семи населенными пунктами и еще с 11 транспортное сообщение ограничено.

Как сообщали Українські Новини, прокуратура Ивано-Франковской области начала уголовное производство по фактам вырубки лесов, что вероятно и привело к стихийному бедствию на территории Прикарпатья.

Непогода в западных регионах уничтожила 120 мостов.

Также Кабмин выделил 672 млн гривен на ликвидацию последствий непогоды в Западных областях.