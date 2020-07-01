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01 июля 2020, среда, 09:57 218
Общество 2020-07-01T11:00:03+03:00
Українські Новини
Наводнение на Прикарпатье: остаются подтопленными 12 населенных пунктов

Наводнение на Прикарпатье: остаются подтопленными 12 населенных пунктов

Ирина Николенко
Наводнение, Прикарпатье, Карпаты, наводнение на западе Украины
Наводнение на Прикарпатье. Фото: Курс
Наводнение на Прикарпатье. Фото: Курс

В то время, как Кабинет Министров выделил 672 млн гривен на ликвидацию последствий непогоды в западных областях, 12 населенных пунктов остаются подтопленными из-за непогоды в Прикарпатье. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 7 ч. 1 июля: остаются подтопленными 12 населенных пунктов (Черновицкой – 8, Львовской – 2, Тернопольской – 3), 114 домов (Черновицкой – 12, Тернопольской – 102), 1 фельдшерско-акушерский пункт в Черновицкой области", – сказано в нем.

Также затоплены 452 подвала (Ивано-Франковская – 395, Черновицкая – 36, Тернопольская – 17, Львовская – 5), 433 приусадебных участка (Ивано-Франковская – 62, Черновицкая – 171, Тернопольская – 198, Львовская – 2).

Разрушены 202 км автодорог (Ивано-Франковская – 201, Черновицкая – 1,4, Львовская – 0,08 и 95 мостов (Ивано-Франковская – 93, Львовская – 1 и Черновицкая – 1).

Повреждено 549 км автодорог и 212 мостов (Ивано-Франковская - 507 км дорог и 198 мостов, Львовская – 0,2 км автодорог, Черновицкая – 40,9 км автодорог и 14 мостов).

Силами ГосЧС спасены, эвакуированы и (отселены) с начала работ – 2 523 человека, в течение суток откачано около 36 тыс. м куб. воды (с начала работ – более 266,5 тыс. м куб), расчищено 1 км автодорог (с начала работ - около 14 км), 80 м русла рек (с начала работ – около 4 км), доставлено для населения 60 кг продуктов питания (с начала работ – около 10 т).

Всего к ликвидации последствий непогоды привлекалось 618 человек и 255 единиц техники, из них от ГосЧС 445 человек личного состава и 190 единиц техники (из них 2 вертолета).

Оказание помощи людям продолжается.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 30 июня, в Прикарпатье 19 населенных пунктов оставались подтопленными, 35 обесточены.

Спасатели предупредили о подъеме уровней воды в реках в нескольких регионах Украины.

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