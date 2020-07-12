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12 июля 2020, воскресенье, 06:00 921 Инфографика
Жизнь 2020-07-12T07:00:02+03:00
Українські Новини
Аномальная жара с похолоданием до +12, ливнями и шквалами: на Петра и Павла ударит буря

Аномальная жара с похолоданием до +12, ливнями и шквалами: на Петра и Павла ударит буря

Надежда Комендантова
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Лето Фото: pixabay
Лето Фото: pixabay

Погода в воскресенье, 12 июля, когда отмечается праздник святых Петра и Павла, разделит Украину на теплую и холодную части. В западных областях страны ожидается существенное похолодание, местами пройдут ливни и шквалы. В то же время, на остальной территории страны будет аномально жарко.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Температура воздуха снизится днем до +12 +18 градусов! На остальной территории Украины еще будет жарко, +28 +33 градуса. Дожди, грозы, местами сильные ливни и шквалы наиболее вероятные в западных, северных областях и в Винницкой области", - написала Диденко.

В то же время, по прогнозу синоптика, на юге, востоке и в большинстве центральных областей будет яркое палящее солнце.

В Киеве на праздник ожидается высокая температура воздуха, 28-30 градусов тепла. Дождь с грозой более вероятен во второй половине дня.

В то же время, как сообщал синоптик Виталий Постригань, в этом году очень активна атмосферная циркуляция. Что привело к тому, что особенностью первой половины лета-2020 стали резкие температурные контрасты, а именно чередование жарких периодов с прохладными. "Интенсивность осадков и гроз, шквалов, вероятность выпадения града при прохождении атмосферного фронта напрямую зависят от температуры воздуха перед фронтом и за ним. Чем больше контраст, тем ярче выражены фронтальные явления", - утверждает синоптик. 

По его словам, в воскресенье в Украине еще удержится атициклон XABI, с сухой и жарной погодой, зато в начале недели 13-14 июля придет очередная волна прохлады, грозовые дожди и усиление ветра до опасных 15-20 м/ .

По мнению синоптика, такая погода остается вполне благоприятной для большинства сельскохозяйственных культур и проведению уборочной кампании. "Поэтому сохраняется хороший потенциал для урожая. Ведь известно, что больше теряем от засухи, а она сохраняется только в районах юго-востока и на площади не более 20%. Не повезло и отдельным хозяйствам, где интенсивные ливни с гадом и шквалами практически уничтожили посевы. В масштабах области их тоже не много. Дожди и похолодание не изменили ситуацию для урожая картофеля, ведь месяц высоких температур почвы 25-30 ° при оптимальных для бульбоутворень 18-19 ° необратим для нее", - утверждает Пострыгань. 

В связи стем, что идет очередная порция дождей на следующей неделе, синоптик советует собрать на приусадебных участках уже сформированный урожай лука, чеснока и плодовых и ягодных культур (вишня, абрикос, смородина). 

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Более подробный прогноз на воскресенье дал погодный ресурс Гисметео. В Украине прогнозируется переменная облачность, в северных и западных областях пройдут дожди с грозами. Местами ожидаются сильные ливни с выпадением около 23 мм осадков.

В северных и западных областях будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав, до 106 ед./куб. м. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. В северных и центральных областях ночью прогнозируется +13...+20 °С, днем температура воздуха составит +26...+29 °С.

На западе температура воздуха ночью составит +12...+13 °С, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах +16...+19 °С.

В восточной части ночью ожидается до +17...+19 °С, днем температура поднимется до +29...+34 °С.

На юге страны ночью прогнозируется +19...+20 °С, днем воздух прогреется до +31...+33 °С.

Ранее синоптики прогнозировали аномальную жару с тропическими ливнями и засухой в июле. Также в этом месяце ожидаются грозы и шквальные ливни.

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