В Волынской и Ровенской областях частично возобновили курсирование пригородных поездов

Согласно решению об ослаблении карантина от региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций в Волынской и Ривненской областях, акционерное общество "Укрзализныця" частично возобновило курсирования пригородных поездов в Волынской и Ривненской областях.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, сейчас запланировано курсирование 10 пригородных поездов.

Так, с 30 июня возобновили свое курсирование следующие поезда: №6092/6091 "Ривне - Львов", №6096/6095 "Львов - Ривне", №6384/6383 "Красное - Ривне - Здолбунов", №6382/6381 "Здолбунов - Ривне - Красное", №6302 "Березовка - Ковель", №6307 "Ковель - Березовка", №6341/6342 "Сарны - Здолбунов", №6335/6336 "Здолбунов - Сарны", №6319/6321 "Сарны - Рафаловка, Черторыйск - Ковель", №6320/6322 "Ковель - Черторыйск, Рафаловка - Сарны".

Как сообщали Українськi Новини, с 1 июня в Украине возобновлены межобластные пассажирские железнодорожные и автомобильные перевозки, а также движение поездов дальнего следования.

Кроме того, "Укрзализныця" возобновила дальнее сообщения в Славянск.



Тем временем "Укрзализныця" решила возобновить курсирование 20 пригородных поездов во Львовской области.