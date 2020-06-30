В Волынской и Ровенской областях частично возобновили курсирование пригородных поездов

Согласно решению об ослаблении карантина от региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций в Волынской и Ривненской областях, акционерное общество "Укрзализныця" частично возобновило курсирования пригородных поездов в Волынской и Ривненской областях. Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини. Согласно сообщению, сейчас запланировано курсирование 10 пригородных поездов. Так, с 30 июня возобновили свое курсирование следующие поезда: №6092\/6091 "Ривне - Львов", №6096\/6095 "Львов - Ривне", №6384\/6383 "Красное - Ривне - Здолбунов", №6382\/6381 "Здолбунов - Ривне - Красное", №6302 "Березовка - Ковель", №6307 "Ковель - Березовка", №6341\/6342 "Сарны - Здолбунов", №6335\/6336 "Здолбунов - Сарны", №6319\/6321 "Сарны - Рафаловка, Черторыйск - Ковель", №6320\/6322 "Ковель - Черторыйск, Рафаловка - Сарны". Как сообщали Українськi Новини, с 1 июня в Украине возобновлены межобластные пассажирские железнодорожные и автомобильные перевозки, а также движение поездов дальнего следования. Кроме того, "Укрзализныця" возобновила дальнее сообщения в Славянск. Тем временем "Укрзализныця" решила возобновить курсирование 20 пригородных поездов во Львовской области.