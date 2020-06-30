подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
30 июня 2020, вторник, 11:54 259
Общество 2020-06-30T12:15:01+03:00
Українські Новини
В Волынской и Ровенской областях частично возобновили курсирование пригородных поездов

В Волынской и Ровенской областях частично возобновили курсирование пригородных поездов

Валерия Драгомирова
Волынская область, Карантин, Укрзализныця, Ровенская область, Пригородные поезда
Укрзализныця
Укрзализныця

Согласно решению об ослаблении карантина от региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций в Волынской и Ривненской областях, акционерное общество "Укрзализныця" частично возобновило курсирования пригородных поездов в Волынской и Ривненской областях.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, сейчас запланировано курсирование 10 пригородных поездов.

Так, с 30 июня возобновили свое курсирование следующие поезда: №6092/6091 "Ривне - Львов", №6096/6095 "Львов - Ривне", №6384/6383 "Красное - Ривне - Здолбунов", №6382/6381 "Здолбунов - Ривне - Красное", №6302 "Березовка - Ковель", №6307 "Ковель - Березовка", №6341/6342 "Сарны - Здолбунов", №6335/6336 "Здолбунов - Сарны", №6319/6321 "Сарны - Рафаловка, Черторыйск - Ковель", №6320/6322 "Ковель - Черторыйск, Рафаловка - Сарны".

Как сообщали Українськi Новини, с 1 июня в Украине возобновлены межобластные пассажирские железнодорожные и автомобильные перевозки, а также движение поездов дальнего следования.

Кроме того, "Укрзализныця" возобновила дальнее сообщения в Славянск


Тем временем "Укрзализныця" решила возобновить курсирование 20 пригородных поездов во Львовской области. 

Больше новостей о: Волынская область Карантин Укрзализныця Ровенская область Пригородные поезда

В Луцке на Старом рынке из-за демонтажа павильонов...
Откроют спортзалы и рестораны: Черновицкая область...
Непогода на Западной Украине. "Укрзализныця" сегод...
В Ровенской области изъяли 858 кг незаконно добыто...
После двухдневного падения заболеваемость коронавирусом в Киеве выросла
19 населенных пунктов остаются подтопленными, 35 обесточены в западных областях
Новости
В Одессе пять пляжей не соответствуют санитарным нормам 12:11 Список
Митинг против Шкарлета. Фото: hromadske.radio
Под Кабмином полсотни человек митингуют против назначения Шкарлета министром образования 11:54
В Волынской и Ровенской областях частично возобновили курсирование пригородных поездов 11:54
Известный украинский профессор Александр Пономарив госпитализирован с переломом хребта 11:46
После двухдневного падения заболеваемость коронавирусом в Киеве выросла 11:46
больше новостей
Владислав Безрук. Фото: Instagram/mamont_33
Харьковский бизнесмен потратил в одесском клубе 124 тысячи гривен 20:17
На лошади в супермаркет. Фото: Информатор
В Киеве полуголый мужчина на коне въехал в магазин за пивом 19:53
За долги по коммунальных услугах могут отобрать квартиру: в каких случаях 06:15
Карантин в Украине зайдет на второй круг: сорвутся выборы, закроют рынки, увеличат штрафы, – СМИ 12:45
На Киев идет сильная гроза: объявлен желтый уровень опасности 14:26
больше новостей
Галина Третьякова. Фото: strana.ua
"Слуга народа" Третьякова заявила, что родственники пропавших без вести на Донбассе наживаются на льготах 21:14
Владислав Безрук. Фото: Instagram/mamont_33
Харьковский бизнесмен потратил в одесском клубе 124 тысячи гривен 20:17
За долги по коммунальных услугах могут отобрать квартиру: в каких случаях 06:15
Нацполиция хочет закупить 150 спецавтомобилей на 72 млн гривен 09:21
Сержант "Айдара" Иван Дедюх погиб в субботу на Донбассе 18:27
больше новостей
Заболеваемость коронавирусом после трехдневного падения снова выросла
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok