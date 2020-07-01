подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
01 июля 2020, среда, 18:13 787 Инфографика
Общество 2020-07-01T18:13:12+03:00
Українські Новини
"Укрзализныця" назначила шесть поездов к морским курортам

"Укрзализныця" назначила шесть поездов к морским курортам

Валерия Драгомирова
Море, Укрзализныця, Поезда, Морские курорты
Черное море.
Черное море.

Акционерное общество "Укрзализныця" открыло продажу билетов еще на 6 поездов дальнего следования, в то время, как в Волынской и Ровенской областях частично возобновили курсирование пригородных поездов. 

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

В частности, с текущей недели будет восстановлено курсирование поездов в Херсон, Бердянск и Новоалексеевку.

Поезд №375/376 "Харьков - Херсон" будет курсировать ежедневно из Харькова с 5 июля, из Херсона - с 6 июля.

Поезд №86/85 "Львов - Новоалексеевка" отправится из Львова 5 июля, из Новоалексеевки - 6 июля.

До 12 сентября он будет курсировать ежедневно, после 13 сентября - через день.

Поезд №88/87 "Ковель - Новоалексеевка" будет курсировать из Ковеля с 7 июля через день по нечетным числам месяца, из Новоалексеевки - с 8 июля через день по четным.

Поезд №110/109 "Львов - Херсон" будет курсировать ежедневно из Львова с 3 июля, из Херсона - с 4 июля.

Поезд №261/262 "Харьков - Бердянск" будет курсировать из Харькова с 3 июля по 5 сентября через день по нечетным числам месяца, из Бердянска - с 4 июля по 6 сентября по четным.

Поезд №282/281 "Хмельницкий - Геническ" будет курсировать из Хмельницкого через день с 8 июля, из Геническа - через день с 9 июля.

Поезда к морю. Инфографика: Укразилизныця

Как сообщали Українськi Новини,"Укрзализныця" возобновила дальнее сообщения в Славянск


Тем временем "Укрзализныця" решила возобновить курсирование 20 пригородных поездов во Львовской области. 

Больше новостей о: Море Укрзализныця Поезда Морские курорты

Киев усилил карантин. Запрещена работа кафе и развлекательных заведений после 22:00
Порошенко пришел на допрос в ГБР
Новости
"Укрзализныця" назначила шесть поездов к морским курортам 18:13 Инфографика
Украинцы стали больше зарабатывать и тратить: как изменились доходы населения за год 17:55
МИД Украины возмутился поездкой евродепутатов в аннексированный Крым 17:53
PARSA объединяет всех участников рынка недвижимости Украины и выходит с новым продуктом 17:44
Из Украины выдворили "вора в законе" по кличке "Тенго Гальский". Ему запрещен въезд на 23 года 17:42
больше новостей
Владислав Безрук. Фото: Instagram/mamont_33
Харьковский бизнесмен потратил в одесском клубе 124 тысячи гривен 20:17
На лошади в супермаркет. Фото: Информатор
В Киеве полуголый мужчина на коне въехал в магазин за пивом 19:53
Количество областей, не готовых к смягчению карантина, увеличилось 12:57
Результаты ВНО по украинскому языку и литературе огласят до 25 июля 14:44
Рейтинг "Слуги народа" падает, ОПЗЖ и "Евросолидарности" — растет, — соцопрос 12:51
больше новостей
Галина Третьякова. Фото: strana.ua
"Слуга народа" Третьякова заявила, что родственники пропавших без вести на Донбассе наживаются на льготах 21:14
Вкладчики "Аркады" обвиняют Мирошниченко в оплате митингов против них, - политолог 08:52
С сегодняшнего дня украинцы могут пожаловаться на страховые компании, ломбарды и кредитные союзы в НБУ 05:45
Владислав Безрук. Фото: Instagram/mamont_33
Харьковский бизнесмен потратил в одесском клубе 124 тысячи гривен 20:17
В Праге на мосту устроили
В Праге попрощались с карантином и накрыли 500-метровый стол на Карловом мосту 14:34
больше новостей
В Киеве почти вдвое за сутки выросла заболеваемость коронавирусом
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok