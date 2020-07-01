"Укрзализныця" назначила шесть поездов к морским курортам

Акционерное общество "Укрзализныця" открыло продажу билетов еще на 6 поездов дальнего следования, в то время, как в Волынской и Ровенской областях частично возобновили курсирование пригородных поездов.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

В частности, с текущей недели будет восстановлено курсирование поездов в Херсон, Бердянск и Новоалексеевку.

Поезд №375/376 "Харьков - Херсон" будет курсировать ежедневно из Харькова с 5 июля, из Херсона - с 6 июля.

Поезд №86/85 "Львов - Новоалексеевка" отправится из Львова 5 июля, из Новоалексеевки - 6 июля.

До 12 сентября он будет курсировать ежедневно, после 13 сентября - через день.

Поезд №88/87 "Ковель - Новоалексеевка" будет курсировать из Ковеля с 7 июля через день по нечетным числам месяца, из Новоалексеевки - с 8 июля через день по четным.

Поезд №110/109 "Львов - Херсон" будет курсировать ежедневно из Львова с 3 июля, из Херсона - с 4 июля.

Поезд №261/262 "Харьков - Бердянск" будет курсировать из Харькова с 3 июля по 5 сентября через день по нечетным числам месяца, из Бердянска - с 4 июля по 6 сентября по четным.

Поезд №282/281 "Хмельницкий - Геническ" будет курсировать из Хмельницкого через день с 8 июля, из Геническа - через день с 9 июля.

Поезда к морю. Инфографика: Укразилизныця

Как сообщали Українськi Новини,"Укрзализныця" возобновила дальнее сообщения в Славянск.



Тем временем "Укрзализныця" решила возобновить курсирование 20 пригородных поездов во Львовской области.