"Укрзализныця" возобновила дальнее сообщения в Славянск. Какие поезда будут курсировать

В то время, как "Укрзализныця" возобновила сообщение со Львовом, перевозчик запускает поезда дальнего сообщения и в Славянск в Донецкой области в связи с ослаблением карантина в городе. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" на сайте, передают Українські Новини. В связи со смягчением карантина, "Укрзализныця" возобновила остановку поездов дальнего и пригородного сообщения по станции Славянск в Донецкой области. Также возобновила продажу билетов с назначением в этот город. Восстановлено остановку на станции Славянск поездов дальнего следования. №1\/2 Ивано-Франковск – Костянтиновка №712\/711 Киев – Костянтиновка №126\/125 Киев – Костянтиновка Также возобновили остановку в Славянске пригородные поезда. №6018 Фенольная – Лиман №6225 Святогорск – Краматорск №6002 Славянск – Святогорск № 6208 Славянск – Курдюмовка №6231 Святогорск – Скотувата №6244 Скотоватая – Близнюки №6251 Близнюки – Скотувата №6072 Скотоватая – Славянск №6004 Костянтиновка – Святогорск №6249 Лиман – Фенольная №6219 Лиман – Близнюки "Укрзализныця" возобновила сообщение в Славянск. Фото: Facebook\/Укрзализныця Ранее Українські Новини сообщали, с 25 июня "Укрзализныця" возобновила курсирование 20 пригородных поездов во Львовской области. Из-за наводнения временно отменили 7 пригородных поездов в Ивано-Франковской области.