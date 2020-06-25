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25 июня 2020, четверг, 12:24 174
Транспорт 2020-06-25T12:45:01+03:00
Українські Новини
"Укрзализныця" возобновила дальнее сообщения в Славянск. Какие поезда будут курсировать

"Укрзализныця" возобновила дальнее сообщения в Славянск. Какие поезда будут курсировать

Ирина Николенко
Укрзализныця, Билеты на поезда, Поезда, ослабление карантина, Возобновление ж/д сообщения, Возобновление пассажирских перевозок
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

В то время, как "Укрзализныця" возобновила сообщение со Львовом, перевозчик запускает поезда дальнего сообщения и в Славянск в Донецкой области в связи с ослаблением карантина в городе. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" на сайте, передают Українські Новини.

В связи со смягчением карантина, "Укрзализныця" возобновила остановку поездов дальнего и пригородного сообщения по станции Славянск в Донецкой области. Также возобновила продажу билетов с назначением в этот город.

Восстановлено остановку на станции Славянск поездов дальнего следования.

№1/2 Ивано-Франковск – Костянтиновка

№712/711 Киев – Костянтиновка

№126/125 Киев – Костянтиновка

Также возобновили остановку в Славянске пригородные поезда.

№6018 Фенольная – Лиман

№6225 Святогорск – Краматорск

№6002 Славянск – Святогорск

№ 6208 Славянск – Курдюмовка

№6231 Святогорск – Скотувата

№6244 Скотоватая – Близнюки

№6251 Близнюки – Скотувата

№6072 Скотоватая – Славянск

№6004 Костянтиновка – Святогорск

№6249 Лиман – Фенольная

№6219 Лиман – Близнюки

"Укрзализныця" возобновила сообщение в Славянск. Фото: Facebook/Укрзализныця

Ранее Українські Новини сообщали, с 25 июня "Укрзализныця" возобновила курсирование 20 пригородных поездов во Львовской области.

Из-за наводнения временно отменили 7 пригородных поездов в Ивано-Франковской области.

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