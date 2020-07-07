Курс гривні на міжбанку не змінився

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку у вівторок зберігся на рівні 26,93 UAH/USD після зміцнення курсу в понеділок на 21 коп.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,93-26,96 UAH/USD, потім котирування знизилися до 26,90-26,93 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,91-26,94 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 13,43% з 23,74 UAH/USD до 26,93 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, аналітики вважають, що в липні Національний банк України буде утримувати курс в межах поточних коливань – 26,5-27 UAH/USD, а до осені він може піднятися до 28,5 UAH/USD.

Тим часом, резерви НБУ зросли більш ніж на $3 млрд. Істотне зростання резервів протягом минулого місяця обумовлене як надходженням першого траншу за новою програмою з Міжнародним валютним фондом і пов'язаного фінансування, так і нарощуванням купівлі валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку.

А офіційний курс гривні зростає третій день поспіль.