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07 липня 2020, вівторок, 18:13 5
Економіка 2020-07-07T18:30:01+03:00
Українські Новини
Курс гривні на міжбанку не змінився

Курс гривні на міжбанку не змінився

Надежда Комендантова
Курс валют, курс долара, курс гривні, курс на міжбанку
Курс гривні.
Курс гривні.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку у вівторок зберігся на рівні 26,93 UAH/USD після зміцнення курсу в понеділок на 21 коп.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,93-26,96 UAH/USD, потім котирування знизилися до 26,90-26,93 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,91-26,94 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 13,43% з 23,74 UAH/USD до 26,93 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, аналітики вважають, що в липні Національний банк України буде утримувати курс в межах поточних коливань – 26,5-27 UAH/USD, а до осені він може піднятися до 28,5 UAH/USD.

Тим часом, резерви НБУ зросли більш ніж на $3 млрд. Істотне зростання резервів протягом минулого місяця обумовлене як надходженням першого траншу за новою програмою з Міжнародним валютним фондом і пов'язаного фінансування, так і нарощуванням купівлі валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку.

А офіційний курс гривні зростає третій день поспіль.

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