Курс гривні на міжбанку не змінився

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку у вівторок зберігся на рівні 26,93 UAH\/USD після зміцнення курсу в понеділок на 21 коп. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,93-26,96 UAH\/USD, потім котирування знизилися до 26,90-26,93 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 26,91-26,94 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 13,43% з 23,74 UAH\/USD до 26,93 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, аналітики вважають, що в липні Національний банк України буде утримувати курс в межах поточних коливань – 26,5-27 UAH\/USD, а до осені він може піднятися до 28,5 UAH\/USD. Тим часом, резерви НБУ зросли більш ніж на $3 млрд. Істотне зростання резервів протягом минулого місяця обумовлене як надходженням першого траншу за новою програмою з Міжнародним валютним фондом і пов'язаного фінансування, так і нарощуванням купівлі валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку. А офіційний курс гривні зростає третій день поспіль.