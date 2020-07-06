Пенсионный фонд направил еще 5,2 миллиарда на выплату повышенных июльских пенсий

В то время, как украинцы с 4 июля получат повышенные пенсии, 6 июля 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование июльских выплат.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда в соцсети Facebook.



"На пенсионные выплаты направлено 5,2 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 8,9 миллиарда гривен", - сказано в нем.

Отмечается, что выплата июльских пенсий будет проводиться в определенную каждому пенсионеру дату в установленном порядке.

Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля 2020 в связи с увеличением прожиточного минимума.

Тем временем до конца года запланировано еще одно повышение выплат пенсионерам. В результате новшества повысят минимальную и максимальную пенсии, а также надбавки за сверхстаж.