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06 июля 2020, понедельник, 05:30 6 Инфографика
Финансы 2020-07-06T23:24:09+03:00
Українські Новини
Пенсионный фонд направил еще 5,2 миллиарда на выплату повышенных июльских пенсий

Пенсионный фонд направил еще 5,2 миллиарда на выплату повышенных июльских пенсий

Надежда Комендантова
Пенсии, Пенсионеры, Пенсионный фонд, выплата пенсий, Финансирование пенсий
Пенсия.
Пенсия.

В то время, как украинцы с 4 июля получат повышенные пенсии, 6 июля 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование июльских выплат.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда в соцсети Facebook. 


"На пенсионные выплаты направлено 5,2 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 8,9 миллиарда гривен", - сказано в нем. 

Отмечается, что выплата июльских пенсий будет проводиться в определенную каждому пенсионеру дату в установленном порядке. 

Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля 2020 в связи с увеличением прожиточного минимума.

Тем временем до конца года запланировано еще одно повышение выплат пенсионерам. В результате новшества повысят минимальную и максимальную пенсии, а также надбавки за сверхстаж.

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