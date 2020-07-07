подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
07 июля 2020, вторник, 14:33 587
Общество 2020-07-07T14:34:19+03:00
Українські Новини
Албания попала в украинский список "красной зоны"

Албания попала в украинский список "красной зоны"

Елизавета Кесельман
Украина, Карантин, Албания, обсервация, открытие границ
Украина-Албания. Фото:Pixabay
Украина-Албания. Фото:Pixabay

Албания, которая согласилась принимать украинцев без карантина, попала в украинский "красный список" стран, по возвращению из которой, украинцы обязаны пройти двухнедельную обсервацию. Об этом говорится в сообщении государственного агентства развития туризма. 

"Обновлен список стран "красной" и "зеленой" зон по состоянию на 6 июля. Информация о пяти странах, куда могут улететь на отдых украинцы: в красную зону попала Албания. "Красными" остаются Черногория и Египет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Турция и Хорватия находятся в зеленой зоне.

Граждане, которые приезжают из стран "красной зоны" в Украину, должны проходить обсервацию 14 дней или воспользоваться приложением "Дій вдома".

Кабинет министров своим решением позволил прекращать режим самоизоляции или обсервации тем, кто въезжает на территорию Украины из "красной зоны" при условии, если они сделают тест на COVID-19 методом ПЦР после пересечения государственной границы и иметь отрицательный результат.

Как сообщали Ураїнські Новини, украинским туристам открыт въезд в 23 страны: полный перечень.

Больше новостей о: Украина Карантин Албания обсервация открытие границ

Из Киева в Албанию сегодня вылетел первый чартер с...
Украинцы смогут получить краткосрочные туристическ...
Показатель заболеваемости COVID-19 в Украине в 4 р...
Куда могут путешествовать украинцы и где нужно про...
Показатель заболеваемости COVID-19 в Украине в 4 раза превышает необходимый для открытия границ ЕС
Резервы НБУ выросли более чем на $3 млрд
Новости
Киевсовет требует от Президента Зеленского остановить политические репрессии против Порошенко и общественных активистов, волонтеров, военных 14:55
В Минздраве рассказали, кто может досрочно прекратить самоизоляцию при пересечении границы 14:37
Зеленский должен гарантировать выполнение меморандума по "зеленым" тарифам, - эксперт 14:35
Албания попала в украинский список "красной зоны" 14:33
Резников отрицает ультиматум России об особом статусе Донбасса на переговорах в Германии 14:32
больше новостей
По 6 тысяч за пай: селян хотят обложить новым налогом 23:16
Эксперты рассказали, стоит ли продавать или покупать валюту в ближайшее время 05:30
Украину накроет 40-градусная жара без намека на дождь. Прогноз погоды на понедельник 21:00
Грозы, ливни и град. В Украине объявили штормовое предупреждение 09:00
У руководителей госпредприятий повысились зарплаты, несмотря на падение прибыли, — депутат 20:48
больше новостей
По 6 тысяч за пай: селян хотят обложить новым налогом 23:16
ГБР вручило обвинительный акт экс-депутату Рады Пашинскому, сегодня дело передадут в суд 10:45
Цена на электроэнергию в Украине выше, чем в Европе 10:27
В Раде предлагают передать Нацсовету по телевидению право требовать в суде блокирование онлайн-медиа 16:25
У руководителей госпредприятий повысились зарплаты, несмотря на падение прибыли, — депутат 20:48
больше новостей
На границе с Беларусью два пункта пропуска возобновили работу
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok