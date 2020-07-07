Албания попала в украинский список "красной зоны"

Албания, которая согласилась принимать украинцев без карантина, попала в украинский "красный список" стран, по возвращению из которой, украинцы обязаны пройти двухнедельную обсервацию. Об этом говорится в сообщении государственного агентства развития туризма.

"Обновлен список стран "красной" и "зеленой" зон по состоянию на 6 июля. Информация о пяти странах, куда могут улететь на отдых украинцы: в красную зону попала Албания. "Красными" остаются Черногория и Египет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Турция и Хорватия находятся в зеленой зоне.

Граждане, которые приезжают из стран "красной зоны" в Украину, должны проходить обсервацию 14 дней или воспользоваться приложением "Дій вдома".

Кабинет министров своим решением позволил прекращать режим самоизоляции или обсервации тем, кто въезжает на территорию Украины из "красной зоны" при условии, если они сделают тест на COVID-19 методом ПЦР после пересечения государственной границы и иметь отрицательный результат.

Как сообщали Ураїнські Новини, украинским туристам открыт въезд в 23 страны: полный перечень.