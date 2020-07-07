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07 июля 2020, вторник, 11:54 584
Общество 2020-07-07T12:30:14+03:00
Українські Новини
Эмиратская авиакомпания с завтрашнего дня возобновит рейсы "Киев - Дубай"

Эмиратская авиакомпания с завтрашнего дня возобновит рейсы "Киев - Дубай"

Валерия Драгомирова
Карантин, Дубай, Flydubai, Киев-Дубай
Дубай. Фото: pixabay
Дубай. Фото: pixabay

В то время, как украинским туристам открыт въезд в 23 страны, авиакомпания Flydubai (ОАЭ) намерена возобновить рейсы "Киев - Дубай" с 8 июля.

Об этом говорится в сообщении международного аэропорта "Борисполь", передают Українськi Новини.

"8 июля международный аэропорт "Борисполь" приглашает вместе встретить прилет Boeing 737-800 next-generation и поздравить авиакомпанию Flydubai с возобновлением регулярных рейсов в Украину", - сказано в нем.

Согласно данным системы бронирования авиакомпании, рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам.

Стоимость билетов стартует от 214,53 доллара. Рейсы из Одессы пока недоступны.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 6 июля ОАЭ входит в "красную зону" Минздрава, что означает, что по возвращении из этой страны украинцу необходимо будет находиться на карантине 14 дней.


Кроме того, в МИД разъяснили, как избежать проблем во время путешествий в условиях пандемии коронавируса. 

Тем временем авиакомпании Wizz Air (Венгрия) и Ryanair (Ирландия) указывают на ответственность туриста узнавать условия посещения страны въезда.

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