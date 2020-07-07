Эмиратская авиакомпания с завтрашнего дня возобновит рейсы "Киев - Дубай"

В то время, как украинским туристам открыт въезд в 23 страны, авиакомпания Flydubai (ОАЭ) намерена возобновить рейсы "Киев - Дубай" с 8 июля.

Об этом говорится в сообщении международного аэропорта "Борисполь", передают Українськi Новини.

"8 июля международный аэропорт "Борисполь" приглашает вместе встретить прилет Boeing 737-800 next-generation и поздравить авиакомпанию Flydubai с возобновлением регулярных рейсов в Украину", - сказано в нем.

Согласно данным системы бронирования авиакомпании, рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам.

Стоимость билетов стартует от 214,53 доллара. Рейсы из Одессы пока недоступны.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 6 июля ОАЭ входит в "красную зону" Минздрава, что означает, что по возвращении из этой страны украинцу необходимо будет находиться на карантине 14 дней.



Кроме того, в МИД разъяснили, как избежать проблем во время путешествий в условиях пандемии коронавируса.



Тем временем авиакомпании Wizz Air (Венгрия) и Ryanair (Ирландия) указывают на ответственность туриста узнавать условия посещения страны въезда.