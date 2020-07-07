Черногория снова возвращает карантин. Ранее в стране объявили окончание эпидемии коронавируса

В Черногории, которая открыла свои границы для украинцев, и которая ранее "попрощалась" с эпидемией коронавируса, снова усиливает карантин в связи с новыми вспышками COVID-19. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

Как отмечается, решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуацией.

Так, всю следующую неделю кафе и рестораны Черногории смогут работать максимум до полуночи. В ряде муниципалитетов Северного региона, где ситуация особенно угрожающая, их работу приостанавливают на неделю.

Государственные и частные детсады закрывают на карантин. Бизнесу и государственным органам рекомендовано перевести работников на дистанционную работу во всех случаях, когда это возможно.

Уже в третьем муниципалитете Северного региона - Плевле, в дополнение к Бело Поле и Беране, вводят жесткие ограничения.

Также вводится запрет на собрания группами более двух человек в открытом общественном месте, кроме членов семьи, живущих вместе, или "лиц, выполняющих регулярные рабочие задачи". Это же правило распространяется на легковые авто. Собираться дома у друзей или родственников также запрещено.

Также запрещают богослужения с верующими. Маски обязательны во всех общественных местах.

Кроме того, Черногория вводит обязательный карантин под наблюдением для лиц, прибывающих из Сербии.

"Количество активных случаев в Республике Сербия, особенно в районе вдоль границы с Черногорией, требует жесткого надзора. Поэтому лиц, въезжающих в Черногории из Республики Сербия, не будет отправлен на домашнюю самоизоляцию, но исключительно на карантин в помещениях, предназначенных государством для этого мероприятия ", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, 4 июля в Черногорию вылетел первый чартер с украинскими туристами.

Кроме того, Черногория изменила правила допуска украинцев на свою территорию. Ранее было необходимо иметь результаты ПЦР-теста, теперь разрешили въезд и с результатами ИФА-теста на антитела (ELISA). Экспресс-тест не подходит.