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06 июля 2020, понедельник, 13:05 77
Общество 2020-07-06T13:05:04+03:00
Українські Новини
В Киеве снова уменьшилась заболеваемость коронавирусом за сутки

В Киеве снова уменьшилась заболеваемость коронавирусом за сутки

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 5 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 59 человек до 5 602, умерших - на 2 человека до 116.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"За прошедшие сутки коронавирус подтвердили еще у 59 человек ... Двое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 116 жителей Киева. На сегодня в столице уже 5 602 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - сказал он.

Среди заболевших 28 женщин в возрасте от 19 до 73 лет и 28 мужчин от 18 до 77 лет, а также 4-летняя девочка и 2 мальчика (3 месяца и 6 лет), 4 из заболевших - медики.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализированы 7 больных, остальные лечатся на самоизоляции под контролем медиков.

За прошедшие сутки выздоровел 91 киевлянин, всего коронавирус преодолели 1 733 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания выявлено в Днепровском и Дарницком районах - по 9, а также Подольском, Шевченковском и Голосеевском - по 7 случаев.

Как сообщали Українськi Новини, сегодня начался 117-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Также по состоянию на 6 июля 8 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина, которые начали действовать с 22 июня; по сравнению с данными на 5 июля Киев, Одесская и Львовская области признаны соответствующими критериям, Харьковская и Тернопольская области - не соответствующими.

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В Киеве снова уменьшилась заболеваемость коронавирусом за сутки
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