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07 июля 2020, вторник, 11:24 79
Внешняя политика 2020-07-07T12:45:03+03:00
Українські Новини
Украинцев вернут из Афин двумя рейсами 7 июля, — Кулеба

Украинцев вернут из Афин двумя рейсами 7 июля, — Кулеба

Валерия Драгомирова
Греция, Афины, Ryanair, Wizz Air, Возвращение украинцев
Самолет. Фото: pixabay
Самолет. Фото: pixabay

16 украинцев, которых не пустили в Афины и которые трое суток находятся в изоляторе, сегодня вернутся домой.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге, пишет "Европейская правда".

"Для граждан Украины, которые застряли в Афинах, абронированы билеты на два авиарейса, которые состоятся сегодня. Первый запланирован на 17:10 и второй - 21:55", - сказал Кулеба.

12 граждан вернутся рейсом Ryanair, а еще четверо - рейсом Wizz Air. Кулеба отметил, что граждане возвращаются за счет авиакомпании.

В понедельник одной из задержанных украинок позволили пересечь греческую границу. Для киевлянки Анны Левковской сделали исключение как для студентки. Она направлялась транзитом во Францию ​​на учебу.

Как сообщали Українські Новини, Ryanair заявляет, что предупредили всех пассажиров о возможных ограничениях въезда. 

Кроме того, авиакомпании Wizz Air (Венгрия) и Ryanair указывают на ответственность туриста узнавать условия посещения страны въезда.

Ночью 4 июля 17 граждан Украины не были пропущены в аэропорту по прибытии в Грецию рейсами Wizzair и Ryanair.

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