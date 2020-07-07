Украинцев вернут из Афин двумя рейсами 7 июля, — Кулеба

16 украинцев, которых не пустили в Афины и которые трое суток находятся в изоляторе, сегодня вернутся домой. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге, пишет "Европейская правда". "Для граждан Украины, которые застряли в Афинах, абронированы билеты на два авиарейса, которые состоятся сегодня. Первый запланирован на 17:10 и второй - 21:55", - сказал Кулеба. 12 граждан вернутся рейсом Ryanair, а еще четверо - рейсом Wizz Air. Кулеба отметил, что граждане возвращаются за счет авиакомпании. В понедельник одной из задержанных украинок позволили пересечь греческую границу. Для киевлянки Анны Левковской сделали исключение как для студентки. Она направлялась транзитом во Францию на учебу.Как сообщали Українські Новини, Ryanair заявляет, что предупредили всех пассажиров о возможных ограничениях въезда. Кроме того, авиакомпании Wizz Air (Венгрия) и Ryanair указывают на ответственность туриста узнавать условия посещения страны въезда.Ночью 4 июля 17 граждан Украины не были пропущены в аэропорту по прибытии в Грецию рейсами Wizzair и Ryanair.