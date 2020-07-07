Задержание украинцев в Греции. Ryanair заявляет, что предупредили всех пассажиров о возможных ограничениях въезда

Задержание украинцев в Греции. Ryanair заявляет, что предупредили всех пассажиров о возможных ограничениях въе

Крупнейший лоукост-авиаперевозчик Европы компания Ryanair (Ирландия) заявляет, что предупреждает всех пассажиров о возможных ограничениях въезда в страну прибытия при онлайн-регистрации, и отмечает, что перебронировала билеты для 12 украинцев, которые были задержаны 4 июля в аэропорту Афин (Греция), на следующий доступный рейс.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба авиакомпании.

"Во время онлайн-регистрации пассажиры направляются на "страницу ограничений путешествий Covid-19" Ryanair, где они должны подтвердить, что ознакомились с применяемыми ограничениями до получения посадочного талона", - сказали в авиакомпании.

Также пресс-служба уточнила, что на сайте размещена информация о необходимости убедиться, что пассажир проверяет последние ограничения на поездки и требования к конкретной стране, прежде чем лететь.

В то же время Ryanair отметил, что 12 пассажирам рейса "Киев-Афины" было отказано во въезде в Афины в соответствии с действующими ограничениями правительства Греции в отношении граждан, не входящих в ЕС.

Компания перебронировала пострадавшим клиентам билеты на следующий доступный рейс в Киев.

Как сообщали Українськi Новини, авиакомпании Wizz Air (Венгрия) и Ryanair указывают на ответственность туриста узнавать условия посещения страны въезда.

Ночью 4 июля 17 граждан Украины не были пропущены в аэропорту по прибытии в Грецию рейсами Wizzair и Ryanair, после чего были задержаны полицией Афин и помещены в камеры.

Министерство иностранных дел заявило, что возвращение задержанных в Афинах украинских граждан планируется 6 и 7 июля.