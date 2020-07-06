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06 июля 2020, понедельник, 09:40 479
Общество 2020-07-06T10:45:02+03:00
Українські Новини
Заболеваемость коронавирусом стремительно падает второй день подряд

Заболеваемость коронавирусом стремительно падает второй день подряд

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса
Коронавирус, covid. Фото. Pixabay
Коронавирус, covid. Фото. Pixabay

5 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 543 до 49 043, количество умерших от заболевания - на 13 человек до 1 262 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев сократилось на 34%, количество новых летальных случаев - на 41%.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 6 июля в Украине зарегистрировано 49 043 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 262 летальных, 21 703 пациента выздоровели.

За сутки зафиксировано 543 новых случая, выздоровел 321 человек, умерли 13 человек.

Таким образом, 5 июля показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших - 543 против 321.

Количество новых случаев заболевания 5 июля составило 1,1% от общего количества заболевших на 4 июля.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 6 июля составило 26 078 человек, что на 0,78% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования выявлено во Львовской области (6 301), в Киеве (5 602) и Черновицкой области (5 018).

В Ривненской области зафиксировано 4 190 случаев коронавирусной инфекции, в Закарпатской - 3 375 случаев, в Киевской - 2 789, в Волынской - 2 752, в Ивано-Франковской - 2 700, в Харьковской - 2 371, в Тернопольской - 2 101, в Винницкой - 1 967, в Одесской - 1 883, в Житомирской - 1 468, в Днепропетровской - 1 115 случаев.

842 случая выявлено в Хмельницкой области, 681 случай - в Донецкой, 670 случаев - в Черкасской, 659 случаев - в Кировоградской, 597 случаев - в Запорожской, 576 случаев - в Черниговской, 461 случай - в Николаевской, 324 случая - в Полтавской, 321 случай - в Сумской, 196 случаев - в Херсонской и 84 случая - в Луганской областях.

Как сообщали Українські Новини, сегодня начался 117-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Тем временем сотни ученых призвали ВОЗ пересмотреть рекомендации по коронавирусу.

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Заболеваемость коронавирусом стремительно падает второй день подряд
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