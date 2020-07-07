Возможность въезда в разные страны можно проверить онлайн: список сервисов

Граждане Украины, планируя поездку за границу, могут проверить информацию о возможности въезда в определенную страну по нескольким онлайн-сервисам, чтобы не попасть в ситуацию, как украинцы, которых не пустили в Грецию.

Об этом сообщает Европейская правда.

"Есть несколько сервисов, по которым стоит проверять информацию об открытии границ, и если вы подпадаете под требования одновременно нескольких из них - то, скорее всего, будете иметь право на поездку", - говорится в статье.

Первый сервис - Интерактивная карта от МИД Украины. В ней данные довольно точные, но не всегда полные. Время от времени сталкивались с тем, что категории граждан, имеющих право на въезд, в ней не указаны.

Также можно проверить информацию в системе Timatic. Ее составителем является Международная ассоциация воздушного транспорта, известная под своим английским названием IATA. Это - полезный инструмент, но он касается только путешествий авиатранспортом, и рекомендации Timatic иногда бывает непросто прочитать.

Для поездок в Европу можно использовать также сервис Reopen Europe от Еврокомиссии. После того как выберете нужную страну, надо выбрать также отметку земного шара, чтобы перейти к режиму пересечения границ для неграждан ЕС.

Издание подчеркивает, что необходимо проверять и перепроверять право на въезд в другую страну перед путешествием и не стоит полагаться на чужой положительный опыт.

Еще один совет - старайтесь лететь прямым рейсом в страну назначения, когда речь идет о путешествии в ЕС. К сожалению, транзит в Шенгенской зоне сейчас работает очень плохо. Даже если вы имеете право полететь, например, в Словению, то это не значит, что вас пустят на стыковочный рейс в Германии или Польше. Сообщений об отказе во въезде таких пассажиров достаточно.

Следует также помнить, что все исключения являются индивидуальными. Например, в ЕС действительно рекомендовали пускать студентов. Но все государства на это согласились? И какие именно документы нужны, чтобы подтвердить этот статус? То же самое с исключением для родственников граждан ЕС, для тех, кто едет на лечение и т.д. - к сожалению, не существует универсального рецепта.

Стоит еще раз повторить: если поездка в ЕС не является для вас критически важной, то лучше переждите, чтобы не стать героем публикаций украинских СМИ.

Издание напоминает, что есть ряд стран, которые уже открыты для нас без опасности застрять на границе.

Как сообщали Українські Новини, 17 украинцев, задержанных в субботу, провели в изоляторе 2 ночи. А Министерство иностранных дел заявило, что возвращение задержанных в Афинах украинских граждан планируется 6 и 7 июля.

Также авиакомпании Wizz Air (Венгрия) и Ryanair (Ирландия) указывают на ответственность туриста узнавать условия посещения страны въезда.

Пока граждане Украины могут въезжать с туристической целью в 6 стран.