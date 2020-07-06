17 украинцев провели в изоляторе аэропорта Афин вторую ночь

Украинцы, которых в субботу не пустили в Грецию, провели вторую ночь в полицейском изоляторе в аэропорту Афин.

Должностное лицо посольства утром в воскресенье прибыло в полицейский участок и доставило питьевую воду и средства личной гигиены гражданам Украины.



По информации пассажиров, компания Wizzair передала для своих пяти пассажиров бутерброды и воду. Ryanair пока не отреагировал. Украинцам также разрешили выйти под наблюдением в столовую для полиции, чтобы купить еду, пишет "Европейская правда".



На улицу выйти людям ни разу не разрешили, только ненадолго выпустили женщину с внуками. Паспорта и чемоданы с вещами людям не вернули, вещи отдали только одной женщине, которая путешествует с двумя внуками.

Женщин и мужчин расселили по разным блокам, в женском блоке людей значительно больше. Помимо украинцев, среди задержанных также граждане Грузии, Албании, в воскресенье также были граждане Колумбии, но затем их забрали из этого изолятора. В субботу были задержаны две американки (гражданам США также запрещен въезд в Грецию), но в воскресенье их отправили обратным рейсом через Канаду.



Пользователи в соцсетях возмущены тем, что лоукосты летают из Киева в Афины при таких ограничениях.



Как сообщали Українські Новини, в МИД планируют вернуть задержанных в Афинах украинцев 6 и 7 июля.



Кроме того, туристам перед приездом в Грецию необходимо будет заполнять специальную форму.