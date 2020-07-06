подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
06 июля 2020, понедельник, 11:27 22
Внешняя политика 2020-07-06T11:45:02+03:00
Українські Новини
17 украинцев провели в изоляторе аэропорта Афин вторую ночь

17 украинцев провели в изоляторе аэропорта Афин вторую ночь

Валерия Драгомирова
Греция, Афины, Украинцы в Афинах
Украинцы в изоляторе Афин. Фото предоставлено
Украинцы в изоляторе Афин. Фото предоставлено "Европейской правде" одним из пассажиров

Украинцы, которых в субботу не пустили в Грецию, провели вторую ночь в полицейском изоляторе в аэропорту Афин.

Должностное лицо посольства утром в воскресенье прибыло в полицейский участок и доставило питьевую воду и средства личной гигиены гражданам Украины.

По информации пассажиров, компания Wizzair передала для своих пяти пассажиров бутерброды и воду. Ryanair пока не отреагировал. Украинцам также разрешили выйти под наблюдением в столовую для полиции, чтобы купить еду, пишет "Европейская правда". 

На улицу выйти людям ни разу не разрешили, только ненадолго выпустили женщину с внуками. Паспорта и чемоданы с вещами людям не вернули, вещи отдали только одной женщине, которая путешествует с двумя внуками.

Женщин и мужчин расселили по разным блокам, в женском блоке людей значительно больше. Помимо украинцев, среди задержанных также граждане Грузии, Албании, в воскресенье также были граждане Колумбии, но затем их забрали из этого изолятора. В субботу были задержаны две американки (гражданам США также запрещен въезд в Грецию), но в воскресенье их отправили обратным рейсом через Канаду.

Пользователи в соцсетях возмущены тем, что лоукосты летают из Киева в Афины при таких ограничениях. 

 


Как сообщали Українські Новини, в МИД планируют вернуть задержанных в Афинах украинцев 6 и 7 июля. 

Кроме того, туристам перед приездом в Грецию необходимо будет заполнять специальную форму. 

Больше новостей о: Греция Афины Украинцы в Афинах

Киев готов к смягчению карантина. Какие области не соответствуют критериям ослабления
ГБР вручило обвинительный акт экс-депутату Рады Пашинскому, сегодня дело передадут в суд
Новости
Муж Ким Кардашьян Канье Уэст баллотируется в президенты США 11:43
Автомобильные пробки. Фото: kiev.informator.ua
После выходных Киев снова "сковали" тянучки и пробки. Где самые загруженные дороги 11:30
17 украинцев провели в изоляторе аэропорта Афин вторую ночь 11:27
Количество проведенных ПЦР-тестов на коронавирус уменьшилось почти на треть за сутки 11:26
Военный травмировался из-за разрыва мины в зоне ООС 11:25
больше новостей
Куда могут путешествовать украинцы и где нужно проходить обсервацию: список 19:10
По сменам и частично онлайн. В Минобразования рассказали, как могут учиться школьники с 1 сентября 20:47
Украину накроет 40-градусная жара без намека на дождь. Прогноз погоды на понедельник 21:00
У руководителей госпредприятий повысились зарплаты, несмотря на падение прибыли, — депутат 20:48
Индексации пенсий не превышают 100-200 грн для большинства пенсионеров, - ОПЗЖ 15:56
больше новостей
Куда могут путешествовать украинцы и где нужно проходить обсервацию: список 19:10
По сменам и частично онлайн. В Минобразования рассказали, как могут учиться школьники с 1 сентября 20:47
У руководителей госпредприятий повысились зарплаты, несмотря на падение прибыли, — депутат 20:48
Зеленский выступил с речью на военно-морском параде. Фото: Страна
Зеленский намекнул, что не простит Турчинову сдачу Крыма без боя 19:53
Глава набсовета государственного Приватбанка получает по $2 тысячи в день 16:10
больше новостей
Заболеваемость коронавирусом стремительно падает второй день подряд
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok