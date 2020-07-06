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06 июля 2020, понедельник, 10:23 934
Общество 2020-07-06T11:00:02+03:00
Українські Новини
Киев готов к смягчению карантина. Какие области не соответствуют критериям ослабления

Киев готов к смягчению карантина. Какие области не соответствуют критериям ослабления

Валерия Драгомирова
Карантин, Коронавирус, карантин в Украине
Крещатик. Фото: igotoworld.com
Крещатик. Фото: igotoworld.com

По состоянию на 6 июля 8 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина, которые начали действовать с 22 июня; по сравнению с данными на 5 июля Киев, Одесская и Львовская области признаны соответствующими критериям, Харьковская и Тернопольская области - не соответствующими.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией (определен как не более 50%), не соответствует Закарпатская область (61,75%).

Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) не соответствуют Донецкая (18,58) и Черниговская (14,38) области.

Показателю доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют Волынская (22,54%), Донецкая (11,21%), Закарпатская (16,35%), Ивано-Франковская (13,35%), Ривненская (16,67%), Харьковская (11,01%) области.

Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют Донецкая (136,09%), Ивано-Франковская (20,68%), Тернопольская (46,77%) области.

В Киеве заполненность составляет 38,45%, количество тестирований на 100 тыс. населения - 88,22, доля позитивных ПЦР-тестов - 5,40%, динамика - 7,58%.

Как сообщали Українськi Новини, заболеваемость коронавирусом в Украине стремительно падает второй день подряд. 


Кроме того, Житомирщина ослабляет карантин

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