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06 июля 2020, понедельник, 22:01 299
Общество 2020-07-06T22:15:01+03:00
Українські Новини
Киев побил очередной температурный рекорд. Ночь на воскресенье в столице была самой жаркой за 140 лет

Киев побил очередной температурный рекорд. Ночь на воскресенье в столице была самой жаркой за 140 лет

Елена Новикова
Погода, Температурный рекорд, погода в Киеве, Центральная геофизическая обсерватория, Погода в столице
В Киеве ночь на 5 июля была самой теплой за последние 140 лет. Фото: pixabay
В Киеве ночь на 5 июля была самой теплой за последние 140 лет. Фото: pixabay

Ночь на 5 июня в Киеве стала самой теплой за 140 лет наблюдений, в то время, как в западных областях Украины объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции обсерватории в ночь на воскресенье в Киеве температура не опускалась ниже +20,6 °С. Предыдущее рекордное значение (+20,5 °С в 1988 году) превышено на 0,1 °С", - говорится в сообщении.

Всего с начала года в Киеве было установлено 24 температурных рекорда.

Как сообщали Українські Новини, во вторник, 7 июля, в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градус, днем +27…+29 градусов.

Кроме того, 15 июня стало известно, что в Киеве стояла жара, которую синоптики не наблюдали вот уже 140 лет.

Ранее сообщалось о том, что синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на Ивана Купала и неделю.

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