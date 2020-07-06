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06 июля 2020, понедельник, 21:00 1075
Общество 2020-07-06T21:00:01+03:00
Українські Новини
Дожди с градом, грозами и шквалами, а местами 40-градусная жара. Прогноз погоды на 7 июля

Дожди с градом, грозами и шквалами, а местами 40-градусная жара. Прогноз погоды на 7 июля

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

7 июля в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градус, днем +27…+29 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью сильный дождь, днем кратковременный дождь, грозы, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +15…+22 градуса.

В Карпатах ночью сильный дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +6…+11 градусов, днем +10…+15 градусов.

В Моршине ночью сильный дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +15…+17 градусов, днем +17…+19 градусов.

В Трускавце ночью сильный дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +15…+17 градусов, днем +16…+18 градусов.

В Сваляве ночью сильный дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +16…+18 градусов, днем +18…+20 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами сильный дождь с грозами, в отдельных районах град, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +22…+29 градусов, в Сумской области +28…+33 градуса.

В центре Украины переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, местами сильные дожди, днем в отдельных районах град, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +28…+34 градуса, в Винницкой области +22…+27 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, днем +34…+39 градусов.

На юге Украины небольшая облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19…+25 градусов, днем +32…+39 градусов.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20…+25 градусов, днем +33…+38 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +22…+24 градуса, днем +32…+34 градуса.

6 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +24…+29 градусов, в Днепре возле Киева +25 градусов.

Как сообщали Українські Новини, Укргидрометцентр прогнозирует в июле жару до +41 градуса в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях.

Также синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине

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