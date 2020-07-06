В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение

Синоптики предупреждают жителей западных областей Украины, которые и так пострадали от наводнения, о грозах и сильных порывах ветра. В связи с непогодой там объявляют штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"7 июля в западных областях грозы, порывы ветра 15-20 м/с ночью и утром значительные дожди, днем ​​в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях грозы, при грозах в отдельных районах сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с", — говорится в сообщении.

Кроме того, синоптики предупреждают, что днем, 7 июля, непогода может прийти в центральные регионы страны. В Киевской области 7 июля днем ​​обещают грозы, в отдельных районах сильные ливни, град, шквалы 17-22 м/с.

Как сообщали Українські Новини, спасатели предупреждают о повышении уровня воды в нескольких реках Украины. Во Львовской области возможен прорыв дамбы.

Ранее сообщалось, что вырубка лесов является главной причиной наводнений на Западе Украины.

Пока же Кабинет Министров установил выплату владельцам разрушенных из-за наводнения жилых домов в размере 300 тыс. гривен на семью, семьям погибших - 200 тыс. гривен.