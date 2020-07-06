Совет НБУ воздержался от переизбрания замглавы НБУ Чурия

После того, как 3 июля Рада уволила Якова Смолия с должности главы НБУ, совет Национального банка воздержался от переизбрания Олега Чурия на пост заместителя главы ведомства.

Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин, передают Українські Новини.

6 июля состоялось внеочередное заседание Совета Национального банка, на котором было рассмотрено представление главы Национального банка на назначение Олега Чурия замглавы НБУ.

Совет воздержалась от его назначения.

В соответствии со статьей 20 Закона Украины "О Национальном банке Украины" замглавы НБУ, срок полномочий которого истек, занимает должность до вступления в должность нового заместителя.

Отмечается, что совет и в дальнейшем настроен на конструктивное сотрудничество с правлением Национального банка Украины.

Как сообщали Українські Новини, 1 июля Яков Смолий подал заявление об увольнении по собственному желанию с поста главы Нацбанка.

Также эксперты рассказали, что будет с курсом гривны после отставки Якова Смолия с должности главы НБУ.