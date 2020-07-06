На пляжах Одессы нашли кишечную палочку. Где безопасно купаться

После того, как отдыхающие столкнулись на одесских пляжах с цветением водорослей, на большинстве пляжей курорта нашли кишечную палочку.

Об этом сообщает "Думская TV" со ссылкой на Одесский лабораторный центр МОЗ.

В центре объяснили, как работает проверка морской воды на соответствие нормам. Так, 30 июня на анализ взяли воду у пляжей. Так делают еженедельно. Результаты проб, взятых сегодня, будут известны в пятницу, 10 июля.

Там предупредили, что уже сегодня в пробах воды нашли кишечную палочку. Вода не соответствует нормам даже в 50 метрах от берега.

Самым чистым пляжем, по словам специалистов, стал "Ланжерон", недалеко от которого затонул танкер "Делфи".

По словам специалистов, на чистоту воды влияет погода и то, сколько людей купаются на пляже.

Как сообщали Українські Новини, Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с двухдневной рабочей поездкой в Одесской области, утром, 5 июля, был замечен на берегу моря возле отеля "Немо", в котором разместился глава государства.

У берегов Одессы есть места, где Черное море стало зеленым от цветущих водорослей – там не стоит купаться в ближайшие дни.

Морскую воду возле потерпевшего крушение танкера Delfi проверяют каждый день, и не обнаружили там нефтепродуктов.