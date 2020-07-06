подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
06 июля 2020, понедельник, 18:32 109
Общество 2020-07-06T18:36:13+03:00
Українські Новини
На пляжах Одессы нашли кишечную палочку. Где безопасно купаться

На пляжах Одессы нашли кишечную палочку. Где безопасно купаться

Кира Молчанова
Одесса, Черное море, Кишечная палочка, Пляжи
Черное море в Одессе
Черное море в Одессе

После того, как отдыхающие столкнулись на одесских пляжах с цветением водорослей, на большинстве пляжей курорта нашли кишечную палочку.

Об этом сообщает "Думская TV" со ссылкой на Одесский лабораторный центр МОЗ.

В центре объяснили, как работает проверка морской воды на соответствие нормам. Так, 30 июня на анализ взяли воду у пляжей. Так делают еженедельно. Результаты проб, взятых сегодня, будут известны в пятницу, 10 июля.

Там предупредили, что уже сегодня в пробах воды нашли кишечную палочку. Вода не соответствует нормам даже в 50 метрах от берега.

Самым чистым пляжем, по словам специалистов, стал "Ланжерон", недалеко от которого затонул танкер "Делфи".

По словам специалистов, на чистоту воды влияет погода и то, сколько людей купаются на пляже.

Как сообщали Українські Новини, Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с двухдневной рабочей поездкой в Одесской области, утром, 5 июля, был замечен на берегу моря возле отеля "Немо", в котором разместился глава государства.

У берегов Одессы есть места, где Черное море стало зеленым от цветущих водорослей – там не стоит купаться в ближайшие дни.

Морскую воду возле потерпевшего крушение танкера Delfi проверяют каждый день, и не обнаружили там нефтепродуктов.

Больше новостей о: Одесса Черное море Кишечная палочка Пляжи

Пляжный сезон в столице. На каких пляжах разрешено...
Ученые разработали кишечную палочку для производст...
В Крыму подняли цены для туристов...
Зеленский в Одессе искупался в море и попал на вид...
Одной из задержанных в аэропорту Афин украинок разрешили въезд в Грецию
В законопроекте "О медиа" оклад члена Нацрады хотят повысить до 158 тыс. грн
Новости
На пляжах Одессы нашли кишечную палочку. Где безопасно купаться 18:32
ДТП в Польше Скриншот видео miastokolobrzeg.pl
В масштабном ДТП в Польше пострадали украинцы 18:24
В Раде предлагают законодательно обязать журналистов придерживаться Кодекса этики, утвержденного Нацсоветом 18:12
Татьяна Терехова. Фото: скриншот видеозаписи
Попытка закрыть "Доброго ранку, Країно!" – это пилотный проект сворачивания свободы слова в Украине, – ведущая программы 18:08 Видео
В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение 18:05
больше новостей
Куда могут путешествовать украинцы и где нужно проходить обсервацию: список 19:10
Украину накроет 40-градусная жара без намека на дождь. Прогноз погоды на понедельник 21:00
По сменам и частично онлайн. В Минобразования рассказали, как могут учиться школьники с 1 сентября 20:47
У руководителей госпредприятий повысились зарплаты, несмотря на падение прибыли, — депутат 20:48
Зеленский на пляже в Одессе. Скриншот видео
Зеленский в Одессе искупался в море и попал на видео 15:44
больше новостей
Куда могут путешествовать украинцы и где нужно проходить обсервацию: список 19:10
Луценко подтвердил правдивость записей Деркача: Порошенко согласовывал с Байденом его назначение генпрокурором 19:45
Цена на электроэнергию в Украине выше, чем в Европе 10:27
По сменам и частично онлайн. В Минобразования рассказали, как могут учиться школьники с 1 сентября 20:47
ГБР вручило обвинительный акт экс-депутату Рады Пашинскому, сегодня дело передадут в суд 10:45
больше новостей
ГБР направило в суд обвинительное заключение в отношении экс-депутата Рады Пашинского
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok