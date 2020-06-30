Ограничивает свободу выражения взглядов. СМИ призывают Раду отклонить законопроект о медиа

Интернет-издания, печатные медиа и ряд блогеров призывают Верховную Раду отклонить законопроект о медиа как нарушающий конституционную свободу выражения взглядов.

Об этом говорится в открытом письме журналистов и блогеров к президенту Владимиру Зеленскому, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и к председателю парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никите Потураеву.

"Мы не поддерживаем законопроект № 2693 "О медиа", предложенный рядом народных депутатов, поскольку он нарушает право на свободу выражения взглядов, гарантированных Конституцией Украины и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод", - говорится в письме.

Журналисты поддерживают негативную оценку законопроекта в ОБСЕ и главном научно-экспертном управлении Рады и подчеркивают, что ограничения свободы выражения взглядов допустимы только в случае необходимости в демократическом обществе, а сам закон, регулирующий такое фундаментальное право, должен быть максимально точным и соответствовать международному праву.

"Нечетко сформулированные в законопроекте требования к медиа, по выводам экспертов, предоставляют органам государственной власти полномочия по "установлению правды". Нет сомнений, что такие полномочия будут использованы для контроля за выражением политических мнений, критики политических сил, политиков, должностных лиц. Но, по международным соглашениям, высказывания противоречивых мнений при условии отсутствия призывов к насилию или дискриминации не должны подлежать ограничениям", - говорится в документе.

Журналисты добавляют, что полномочия Нацсовета по телевидению и радиовещанию, согласно законопроекту, будут выходить за пределы Конституции, а отбор кандидатур в этот политический орган станет еще более произвольным.

Подписанты письма называют предложенный механизм блокировки сайтов непропорциональной мерой ограничения прав и инструментом для цензуры, поскольку блокироваться могут не только СМИ, а лишение лицензии с фактическим запретом всего содержания СМИ происходит на основании очень широко сформулированных причин на неопределенное время.

"По нашему мнению, эффективные меры государства по информационной безопасности должны базироваться на Конституции и международных договорах Украины, а не оправдывать расширение полномочий государства в контроле над контентом внутри страны", - говорится в письме.

Журналисты считают, что изменения, в которых действительно нуждается медиазаконодательство, — это упрощение регистрационных процедур, увеличение возможностей для саморегуляции, увеличение возможностей для журналистов качественно, без внешнего вмешательства (особенно со стороны государства) выполнять свою работу.

"Мы считаем, что Верховная Рада должна отклонить законопроект. Мы настаиваем на проработке опыта стран ЕС по внедрению Директивы № 2018/1808 о аудиовизуальных медиауслугах, оценке ее влияния на различные сферы в Украине и общего анализа влияния, равноправном диалоге журналистов, средств массовой информации и органов государственной власти для гармонизации законодательства на пользу развития Украины и ее дальнейшего демократического развития", - говорится в письме.

Документ подписали такие издания как "Обозреватель", "Левый Берег", информагентство "Українські Новини", студия Савика Шустера, "Главком", "Гордон", газета "Факты", газета "Високий Замок" (Львов) и более 30 региональных газет.

Также письмо поддержал ряд известных журналистов-блогеров, таких как Роман Шрайк, Наталья Влащенко, Дмитрий Гордон и 2 профильные ассоциации – Национальный союз журналистов Украины и Национальная ассоциация украинских медиа.

Как сообщали Українськi Новини, в середине мая Рада направила на повторное первое чтение законопроект № 2693 о медиа.

1 июля парламентский комитет по гуманитарной информационной политике намерен рассмотреть доработанный текст.

Доработанный текст официально не опубликован, но ряд медиа уже смогли ознакомиться с проектом.

НСЖУ считает доработанную версию законопроекта о медиа усиливающей контроль власти за средствами массовой информации (СМИ) и требует перед рассмотрением в Верховной Раде отравить документ для анализа в Европейскую комиссию "За демократию через право" ("Венецианская комиссия").

Отправленная на доработку редакция законопроекта предусматривала законодательное закрепление требования к журналисту придерживаться Кодекса этики журналиста, который планировалось приниматься при участии Национального совета по телевидению и радиовещанию.

Документом предлагалось передать Нацсовету по телевидению и радиовещанию контроль над всеми медиа, включая онлайн-медиа и платформы общего доступа к информации.

Так, предусматривалось, что Нацсовет будет иметь право требовать от печатных и онлайн-медиа устранять нарушения, накладывать на них штрафы, а также через суд требовать лишить СМИ лицензии на вещание и блокировать медийные сайты.

Также Нацсовет должен был, кроме лицензирования телерадиокомпаний, проводить регистрацию СМИ.

Кроме того, документом предлагалось запретить распространение материалов, в которых создается позитивный образ лиц из высшего руководства СССР, УССР, союзных и автономных республик, а также руководства коммунистической партии, начиная от должности секретаря районного комитета, а также работников советских органов госбезопасности.

Также предлагалось запретить распространение порнографии, программ, в которых оказываются услуги гадания и ворожбы и платные услуги в сфере нетрадиционной и народной медицины.

Законопроект предлагал запрет на распространение в медиа на период агрессии против Украины материалов с популяризацией и пропагандой органов власти, должностных лиц страны-агрессора (России) и контролируемых ею организаций.

Кроме того, предлагалось запретить позитивное освещение российских органов власти, информация должна подаваться с соблюдением принципов объективности и сбалансированности.