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07 июля 2020, вторник, 07:15 34
Финансы 2020-07-07T07:15:01+03:00
Українські Новини
Овощи борщевого набора резко подешевели

Овощи борщевого набора резко подешевели

Надежда Комендантова
Цены на продукты, цены на овощи, Борщевой набор, цены на лук, цены на буряк
Овощи. Фото: ateximp.com
Овощи. Фото: ateximp.com

В то время, как результаты аудита плодоовощных отделов супермаркетов Украины показали, что самым дешевым фруктом из доступных на рынке оказался банан, ввощи борщевого набора резко подешевели по сравнению с 2019 годом в Киеве и Днепре. Резче всего снизились цены на лук репчатый, который в 2019 году обновил все ценовые рекорды.

Как сообщает EastFruit, аудит плодоовощных отделов супермаркетов Украины показал, что в двух украинских городах, Киеве и Днепре, наиболее резкое снижение розничных цен было отмечено в категории так называемых овощей борщового набора (лук репчатый, свекла столовая, капуста, морковь и картофель). По сравнению с 30 июня 2019 года цены на эти категории товаров в супермаркетах Киева и Днепра снизились в среднем на 24%.

"Резче всего снизились цены на лук репчатый, который в 2019 году обновил все ценовые рекорды. Поэтому снижение розничной цены на 42% за год было вполне ожидаемым",- говорит экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

Средние цены на лук репчатый жёлтый составляли 6,63 грн/кг (25 центов США) в Днипре и 7,75 грн/кг (29 центов США) в Киеве по состоянию на 30 июня 2020 года.

"Почти также резко (на 41%) упали розничные цены на столовую свеклу, которая в сезоне 2019/20 года сильно разочаровала овощеводов. Спрос на неё в течение всего сезона оставался низким, а предложение существенно превышало уровень спроса. И даже цены на раннюю свеклу урожая 2020 года остаются пока что очень низкими. Это ещё раз подтверждает тезис о том, что ориентация исключительно на внутренний рынок в выращивании овощей борщового набора – это слишком высокий риск. Без наработки возможностей экспорта овощей, случаи перепроизводства и падения цен ниже себестоимости, будут случаться регулярно",- отмечает Андрей Ярмак.

По данным аудита, столовую свеклу красную в супермаркетах Киева 30 июня 2020 года можно было купить в среднем за 7.83 грн/кг (29 центов США), а в Днепре – за 7.54 грн/кг (28 центов США).

На третьем месте по уровню снижения цен оказалась белокочанная капуста. Она подешевела в среднем на 22%, причём в Днепре цены на неё упали сильнее, чем в Киеве. Морковь в супермаркетах подешевела в среднем на 9%, а картофель – на 4%.

Как сообщали Українські Новини, в Украине рекордно подорожали укроп и петрушка и обвалились цены на картофель.

Тем временем, у украинцев появилась возможность онлайн отслеживать изменение цен на социальные продукты.

 

 

 

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