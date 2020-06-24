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24 июня 2020, среда, 04:00 180
Финансы 2020-06-24T04:00:01+03:00
Українські Новини
В Украине рекордно подорожали укроп и петрушка

В Украине рекордно подорожали укроп и петрушка

Кира Молчанова
Цены, Петрушка, Укроп, Цены на продукты, зелень
Петрушка. Фото: pixabay.cоm/gulzerhossаin
Петрушка. Фото: pixabay.cоm/gulzerhossаin

Пока в Украине дешевеет черешня, цены на традиционную для этого времени года зелень – укроп и петрушку – поползли вверх. Об этом сообщает мониторинг проекта EastFruit.

Рост и снижение цен на такой простой вид зелени как укроп, аналитики объясняют тем, что летом этот продукт покупают чаще. Если с поставками укропа случаются перебои, то рынок реагирует мгновенно, поднимая цены. За минувшую неделю такая картина наблюдалась в Украине, где укроп вырос в цене на 32%.

Это не только украинская тенденция. Во многих странах цены на укроп выросли. Исключение составляет, например, Молдова, где был переизбыток продукта, и на него пришлось снизить цены. В России и Беларуси цена на укроп за неделю выросла от 10% до 21%. Аналитики говорят, что цена на этот вид зелени стада самой большой в регионе.

Петрушка, которую традиционно покупают в паре с укропом, тоже подорожала. На украинском рынке этот вид зелени поступал в продажу по завышенным ценам, самая высокая из которых была по $2,26/кг. В соседних России и Беларуси наблюдается похожий, хоть и не такой интенсивный рост цен.

На этом фоне интересным оказалась тенденция с базиликом. Пока этот вид зелени дорожал в Беларуси и Таджикистане, в Украине он падал в цене.

По результатам отчетного периода, специалисты EastFruit, зафиксировали снижение цен на кинзу только на рынке Молдовы. При этом, ранее озвученные прайсы продавцы меняли не кардинально, и для восстановления прежних темпов сбыта, 10%-го понижения предыдущих цен стало более чем достаточно.

В Украине снова выросли цены на клубнику. Цены на черешню и абрикосы продолжают держаться, тогда как малина и ежевика - стали снижаться.

По Украине в середине апреля ударили сильные заморозки, которые повлияли на урожай черешни, абрикоса и персика в южных и центральных регионах Украины.

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