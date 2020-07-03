В Украине обвалились цены на картофель: почем продают овощ на оптовых рынках

В то время, как у украинцев появилась возможность онлайн отслеживать изменение цен на социальные продукты,в конце июня на украинских оптовых рынках существенно подешевел картофель из-за увеличения предложения картофеля нового урожая. Об этом сообщает EastFruit со ссылкой на данные своих аналитиков.

Так, сообщается, что если ранним утром 30 июня в южных регионах Украины мелкооптовые продажи не мытого картофеля осуществлялись в среднем по 9-10 грн/кг (34-37 центов США за кг), то уже к 10 часам утрам по такой цене продать картофель стало сложно. В отдельных случаях производители соглашались продать крупные партии картофеля по цене 7-8 грн/кг (26-30 центов США за кг).

Отмечается, что в прошлую пятницу средняя оптовая цена на картофель стандартного качества в Украине составляла около 11 грн/кг (41 цент), а мелкооптовая – 12-13 грн/кг (45-48 центов США за кг). Таким образом, за несколько дней средняя цена картофеля снизилась в среднем на 25%.

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