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05 июля 2020, воскресенье, 17:17 729
Финансы 2020-07-05T18:45:02+03:00
Українські Новини
Бананы самые дешевые: почем продают фрукты в Украине в начале июля

Бананы самые дешевые: почем продают фрукты в Украине в начале июля

Надежда Комендантова
Фрукты, Бананы, Клубника, Цены на продукты, персик
Овощи и фрукты Фото: glavny.tv
Овощи и фрукты Фото: glavny.tv

В то время, как цены на ранний херсонский арбуз резко упали, результаты аудита плодоовощных отделов супермаркетов Украины показали, что самым дешевым фруктом из доступных на рынке оказался банан.

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга сайта EastFruit.

Указано, что средняя розничная цена на банан в Киеве по состоянию на 30 июня – 1 июля составляла 27,2 грн/кг.

Таким образом, банан стал самым доступным по цене среди фруктов и ягод – даже немного дешевле, чем арбуз и значительно дешевле, чем яблоко. "Мы наблюдаем такую ​​ситуацию впервые за последние годы, и главной причиной является холодная весна, которая привела к потерям урожая ягод и фруктов, а также снижению урожая яблока в Украине и Европе в целом в прошлом году", – сказал Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Для сравнения – в 2019 году средняя розничная цена на банан в то же время года в Киеве составляла 27,5 грн / кг, в то время как яблоко в среднем продавалось по 19,4 грн/кг, а арбуз – с 17,5 грн/кг. Таким образом, за год средняя розничная цена на банан снизилась на 30 коп/кг или на 1%, в то время как средняя цена на яблоко выросла до 30,4 грн, или в 2,6 раза, а цена на арбуз – на 9,7 грн/кг или на 55%.

Указано, что цены выросли практически на все основные позиции фруктовой корзины в Украине. Персик состоянию на начало июля 2020 стоил в среднем на 37% дороже, чем годом ранее, малина – на 87% дороже, а голубика – на 16% дороже.

В то же время цены на клубнику по состоянию на начало июля были ниже, чем годом ранее на 37%, хотя почти весь сезон они существенно превышали прошлогодний уровень. Однако здесь нужно учитывать, что сезон клубники сместился на 7-10 дней, поэтому в прошлом году фермеры уже завершили ее реализацию в начале июля и начали продавать ограниченные объемы более дорогих сортов, а в этом году сезон в это время еще был в самом разгаре.

Как сообщали Українські Новини, в Украине рекордно подорожали укроп и петрушка.

Также в Украине обвалились цены на картофель: почем продают овощ на оптовых рынках.

Тем временем, у украинцев появилась возможность онлайн отслеживать изменение цен на социальные продукты.

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