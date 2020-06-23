Украинцы смогут онлайн отслеживать изменение цен на социальные продукты

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українськi Новини.

"Чтобы сделать процесс максимально удобным и прозрачным на период карантина был запущен новый сервис по декларированию цен, а также дашборд, где украинцы могут отслеживать изменения стоимости товаров", - сказано в нем.

Отмечается, что бизнес через кабинет дает информацию об изменениях цен на товары, в случае увеличения цены более чем на 5% - информация хранится в центральной базе данных в виде единого реестра.

Инспекторы Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей через кабинет мониторят процесс, без лишней коммуникации с бизнесом.

В свою очередь потребители следят за изменениями цен через публичный дашборд.

В реестре будут публиковаться цены на товары противоэпидемического назначения (антисептики, дезинфекторы, отдельные лекарственные средства, средства индивидуальной защиты) и товары существенной социальной значимости.

Как сообщали Українськi Новини, коммуналка и одежда подешевела, еда подорожала: как изменились цены в Украине в мае.

Ранее в Минэкономики рассказали, как карантин повлияет на цены на продукты.