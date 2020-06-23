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23 июня 2020, вторник, 08:59 516
Интернет и IT 2020-06-23T09:15:06+03:00
Українські Новини
Украинцы смогут онлайн отслеживать изменение цен на социальные продукты

Украинцы смогут онлайн отслеживать изменение цен на социальные продукты

Анна Рудык
Продукты, Социальные продукты, Цены на продукты, Минцифры
Продукты. Фото: pixabay
Продукты. Фото: pixabay

Министерство цифровой трансформации запустило онлайн-реестр розничных цен на социально значимые продукты, на которые вступило в силу госрегулирование цен

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українськi Новини.

"Чтобы сделать процесс максимально удобным и прозрачным на период карантина был запущен новый сервис по декларированию цен, а также дашборд, где украинцы могут отслеживать изменения стоимости товаров", - сказано в нем.

Отмечается, что бизнес через кабинет дает информацию об изменениях цен на товары, в случае увеличения цены более чем на 5% - информация хранится в центральной базе данных в виде единого реестра.

Инспекторы Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей через кабинет мониторят процесс, без лишней коммуникации с бизнесом.

В свою очередь потребители следят за изменениями цен через публичный дашборд.

В реестре будут публиковаться цены на товары противоэпидемического назначения (антисептики, дезинфекторы, отдельные лекарственные средства, средства индивидуальной защиты) и товары существенной социальной значимости.

Как сообщали Українськi Новини, коммуналка и одежда подешевела, еда подорожала: как изменились цены в Украине в мае.

Ранее в Минэкономики рассказали, как карантин повлияет на цены на продукты.

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