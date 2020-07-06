В Раде хотят запретить распространение материалов, где позитивно описаны руководители высших органов СССР, УССР, союзных республик и их компартий

8 депутатов Верховной Рады из фракции "Слуги народа" предлагают парламенту запретить распространение материалов, в которых создается позитивный образ лиц из высшего руководства СССР, УССР, союзных и автономных советских республик, а также руководства коммунистической партии, начиная от должности секретаря районного комитета, а также работников советских органов госбезопасности, а также предлагают передать Нацсовету по телевидению право блокировать онлайн-медиа.

Об этом говорится в доработанном для повторного первого чтения законопроекте "О медиа", который зарегистрирован в парламенте 2 июля под №2693-д.

Такие требования содержит статья 36 законопроекта "Ограничения относительно содержания информации".

В качестве исключения на эту тему могут распространятся только материалы, посвященные развитию украинской науки и культуры.

Этот же пункт статьи запрещает распространять информацию, в которой отрицается или оправдывается преступный характер коммунистического режима в Украине в 1917-1991 годах, национал-социалистического режима, оправдывается деятельность советских органов госбезопасности, установление советской власти на территории Украины и преследование участников борьбы за независимость Украины в 20 веке, а также материалы, в которых демонстрируется символика коммунистического и национал-социалистического режимов с целью оправдания их деятельности.

В доработанную версию законопроекта также был внесен запрет на распространение высказываний или материалов принижающих государственный язык.

Также эта статья запрещает распространять материалы с призывами и пропагандой насильственного изменения конституционного строя, развязывания военного конфликта, нарушения территориальной целостности Украины, в том числе и правомерность оккупации ее территорий, разжигания национальной, религиозной или расовой вражды или ненависти к отдельным лицам и группам, дискриминационных высказываниях на этой почве, пропаганду терроризма, употребления наркотиков и психотропных веществ, жестокого обращения с животными, инструкциями по изготовлению взрывчатых веществ.

Также предлагается запретить распространения порнографии, а также программы в которых оказываются услуги гадания и ворожбы и платные услуги в сфере нетрадиционной и народной медицины.

Распространение такой информации запрещено для всех лиц, включая медиа.

Также законопроект предлагает запретить распространять в медиа на период агрессии против Украины материалы с популяризацией и пропагандой органов власти, должностных лиц страны-агрессора (России) и контролируемых ею организаций.

Также запрещается позитивное освещение российских органов власти, она должна подаваться с соблюдением принципов объективности и сбалансированности.

Как сообщали Українськi Новини, в середине мая Рада направила на повторное первое чтение законопроект № 2693 о медиа.

Интернет-издания, печатные медиа и ряд блогеров призывают Верховную Раду отклонить законопроект о медиа как нарушающий конституционную свободу выражения взглядов.

1 июля парламентский комитет по гуманитарной и информационной политике одобрил доработанный текст и рекомендовал в Раде его принять, несмотря на требования ряда онлайн-СМИ и блогеров отклонить законопроект.

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) считает доработанную версию законопроекта о медиа усиливающей контроль власти за СМИ и требует перед рассмотрением в Верховной Раде отправить документ для анализа в Европейскую комиссию "За демократию через право" ("Венецианская комиссия").

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по свободе СМИ Арлем Дезир заявил, что наложение штрафов на СМИ на основе размытых формулировок законопроекта № 2693 "О медиа" вызывает обеспокоенность.