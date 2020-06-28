На Запорожье-Мариуполь произошло смертельное ДТП

В воскресенье, 28 июня в 6:20 утра на 191 километре трассы Запорожье-Мариуполь произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщает местное издание Районка.

Водитель автомобиля Hyundai Elantra, двигаясь в направлении Запорожья,не справился с управлением, совершил съезд на обочину, после чего автомобиль вылетел в кувет и перевернулся.

В результате ДТП женщина 1990 г.р. скончалась на месте.

Водитель и четверо пассажиров, среди которых двое детей, доставлены в Пологовского больницу. На месте работают следователи.

Как сообщали Українські Новини, в Ровно сотрудница полиции выезжала на своем авто задним ходом и наехала на пешеходов. В ведомстве сообщают, что полицейская могла быть в нетрезвом состоянии.