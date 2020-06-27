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27 июня 2020, суббота, 23:56 17
Происшествия 2020-06-28T00:30:01+03:00
Українські Новини
В Ровно полицейская наехала на пешехов. Женщина могла быть нетрезвой

В Ровно полицейская наехала на пешехов. Женщина могла быть нетрезвой

Кира Молчанова
ДТП, Полиция, Ровно, ДТП с полицейскими
Автомобиль. Фото: pixabay
Автомобиль. Фото: pixabay

После того, как в Киеве полицейская стала жертвой ДТП, в Ровно другая сотрудница полиции выезжала на своем авто задним ходом и наехала на пешеходов. В ведомстве сообщают, что полицейская могла быть в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В полиции рассказывают, что ДТП произошло 26 июня около 23 часов вечера. Очевидцы рассказали, что водительница Nissan, которая, вероятно, находилась в нетрезвом состоянии, наехала на пешеходов. Позже выяснилось, что эта женщина - сотрудница полиции. И на место происшествия приехали работники инспекции по личному составу и руководство полиции.

Пострадали две женщины. У одной ушиб коленей, у второй – ушиб спины. Обеих после оказания помощи отпустили и не госпитализировали.

31-летняя полицейская по внешним признакам находилась за рулем нетрезвой. Но от прохождения освидетельствования отказалась. На нее полицейские составили административный протокол по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Все материалы будут переданы в Государственный бюро расследований.

В полиции говорят, что уже ведется служебное расследование, а наехавшую на людей полицейскую уволят.

Как сообщали Українські Новини, ранее в центре Харькова жена топ-чиновника устроила пьяное ДТП.

До этого под Полтавой произошло ДТП, в результате которого погиб полицейский

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