Авто с полицейскими попало в ДТП под Полтавой: есть погибший и пострадавшие

Следователи Государственного бюро расследований изучают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб работник полиции.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, 28 мая 2020 около 16:30 старший сержант Управления стратегических расследований одной из областей ДВР Нацполиции, находясь за рулем автомобиля "Mercedes Sprinter", на участке автодороги "Киев-Харьков" не справился с управлением, выехал на встречную полосу, после чего съехал в кювет.

ДТП под Полтавой.

В результате автомобиль перевернулся, а пассажир автомобиля (также полицейский) от полученных травм погиб на месте. Еще один милиционер и гражданское лицо госпитализированы в местную больницу.

Как сообщали Українськi Новини, 17 мая в селе Пороскотень Бородянского района (Киевская область) на участке дороги Клавдиево-Гавронщина произошло ДТП, в котором погибли три человека.

Также на трассе "Киев - Одесса" произошла смертельная авария. Среди погибших и пострадавших дети.