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13 июня 2020, суббота, 23:49 378
Происшествия 2020-06-14T00:45:01+03:00
Українські Новини
В центре Харькова жена топ-чиновника устроила пьяное ДТП, - СМИ

В центре Харькова жена топ-чиновника устроила пьяное ДТП, - СМИ

Надежда Комендантова
Вождение в нетрезвом состоянии, Пьяное вождение, ДТП в Харькове, ДТП с авто
ДТП в Харькове.
ДТП в Харькове.

В Харькове жена советника главы Сумской облгосадминистрации устроила пьяное ДТП. Девушка за рулем Audi A3 врезалась в припаркованную Honda и перевернулась. После происшествия виновница ДТП отказалась проходить тест на алкоголь и ехать на освидетельствование. В результате аварии в центре города на улице Ярослава Мудрого, 37, никто не пострадал.

Об этом сообщается в паблике "проектЖИВИ" в Facebook.

Также в сети опубликовали фото и видео с места аварии.

На одном из снимков можно увидеть, как из автомобиля девушки выпала открытая бутылка шампанского.

Как стало известно позже, за рулем Audi A3 в момент ДТП находилась Дарья Безбородая, которая является супругой руководителя патронатной службы и советника главы Сумской ОГА Александра Ларина, передает издание "Newsroom".

Отмечается, что ранее он служил в полке полиции особого назначения ГУНПУ в Харьковской области.

"В комментарии к посту от девятого июня о том, что его жена совершила ДТП в Харькове, Ларин ответил: "Тебе, клоуну, какое дело?", - говорится в материале.

После аварии патрульные полицейские составили в отношении нарушительницы протокол по статье 124 КУоАП (нарушение ПДД) и 130 КУоАП (отказ от осмотра водителя на состояние опьянения).

Видео с места аварии можно посмотреть на Telegram-канале "Труха".

В Харькове пьяная жена чиновника устроила ДТП Фото: ТрухаВ Харькове пьяная жена чиновника устроила ДТП Фото: Труха

Как сообщали Українські Новини, 8 июня нетрезвый Михаил Ефремов за рулем внедорожника выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль "Лада", водитель  позже скончался в больнице. У Ефремова в крови обнаружили наркотики. 

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