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  • У Луцьку поліцейський на службовому авто врізався в стовп. Дві людини постраждали
06 липня 2020, понеділок, 16:16 8
Події 2020-07-06T18:00:02+03:00
Українські Новини
У Луцьку поліцейський на службовому авто врізався в стовп. Дві людини постраждали

У Луцьку поліцейський на службовому авто врізався в стовп. Дві людини постраждали

Елена Новикова
ДТП, ДТП з поліцейськими, Патрульні
Патрульна поліція. Фото: Facebook/ Патрульна поліція Волинської області
Патрульна поліція. Фото: Facebook/ Патрульна поліція Волинської області

У понеділок, 6 липня, близько 5:30 у Луцьку на вулиці Володимирській за участю службового автомобіля патрульних сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це зазначається в повідомленні пресслужби Патрульної поліції Волинської області.

Так, за попередньою інформацією, поліцейський, керуючи автомобілем Mitsubishi Outlender скоїв наїзд на електроопору, внаслідок ДТП водій транспортного засобу та пасажир отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували в лікарню.

На місці події працювала слідчо-оперативна група.

Деталі події встановлюються.

Як повідомляли Українські Ноівини, 11 січня під Києвом у місті Бориспіль сталася смертельна ДТП. Поліцейський автомобіль Renault Doker збив чоловіка, який від зазнаних травм помер на місці.

Раніше у Львівській області слідчий Нацполіції влаштував смертельну ДТП. Йому оголошено про підозру.

Також 2 поліцейських були госпіталізовані 1 листопада через дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) в Рівному.  37-річний водій автомобіля Volkswagen Passat протаранив припаркований поліцейський автомобіль. У салоні автомобіля перебували 3 поліцейських.

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