Суд арестовал первого замначальника управления Налоговой службы в Киеве за рекордную взятку

Высший антикоррупционный суд арестовал подозреваемого в даче руководству Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) взятки в размере 5 млн долларов первого заместителя начальника управления Государственной налоговой службы в Киеве Николая Ильяшенко и назначил залог 84 млн гривен.

Такое решение суд принял в понедельник.

Суд рассмотрел ходатайство САП.

При этом прокуратура просила суд взять подозреваемого под стражу с альтернативой залога в размере 101 млн гривен.

В случае внесения залога на Ильяшенко будет возложен ряд обязательств, в том числе ношение электронного браслета и запрет на выезд за границу.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ и САП задержали первого замначальника Управления Налоговой службы в Киеве и двух доверенных лиц бывшего министра экологии Злочевского по подозрению в даче 5 млн долларов взятки руководителям САП и НАБУ Назару Холодницкому и Артему Сытнику за закрытие эпизода против Злочевского, который касается выделения Нацбанком стабилизационного кредита Реал-банку бизнесмена Сергея Курченко.

Также первого замглавы налоговой Киева отстранили от обязанностей за рекордную взятку.