Ивана Купала-2020. Поздравления в картинках и открытках

7 июля в Украине отмечается Ивана Купала - народный праздник восточных славян, посвященный летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы. Этот день считается одним из самых магических, поэтому с этим праздником связывают много традиций и примет.

Українські Новини подготовили открытки для поздравления с Ивана Купала.



С Днем Ивана Купала. Картинка: pinterest

Ивана Купала. Картинка: pinterest

С праздником Ивана Купалы. Картинка: pinterest

День Ивана Купала. Картинка: pinterest

С праздником Ивана Купалы. Картинка: pinterest

Пусть все мечты исполнятся. Картинка: pinterest





Как сообщали Українські Новини, Ивана Купала праздновали еще язычники. Но праздник сберегся до наших дней.



Кроме того, сегодня в Киеве будут праздновать Ивана Купала. В связи с карантином из-за коронавируса, в этом году масштабных мероприятий не будет, однако киевляне и гости столицы могут приобщиться к небольшим торжествам.



Тем временем синоптики сделали прогноз погоды на Ивана Купала и всю неделю: температура резко обвалится с +42 до +19 градусов.