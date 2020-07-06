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06 июля 2020, понедельник, 20:30 35
Политика 2020-07-06T20:30:01+03:00
Українські Новини
Ивана Купала-2020. Поздравления в картинках и открытках

Ивана Купала-2020. Поздравления в картинках и открытках

Валерия Драгомирова
Лето, Ивана Купала, открытки, Картинки
Ивана Купала. Фото: pixabay
Ивана Купала. Фото: pixabay

7 июля в Украине отмечается Ивана Купала - народный праздник восточных славян, посвященный летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы. Этот день считается одним из самых магических, поэтому с этим праздником связывают много традиций и примет

Українські Новини подготовили открытки для поздравления с Ивана Купала. 

С Днем Ивана Купала. Фото: pinterestС Днем Ивана Купала. Картинка: pinterest

Ивана Купала. Фото: pinterestИвана Купала. Картинка: pinterest

С праздником Ивана Купалы. Фото: pinterestС праздником Ивана Купалы. Картинка: pinterest

День Ивана Купала. Картинка: pinterestДень Ивана Купала. Картинка: pinterest

С праздником Ивана Купалы. Картинка: pinterestС праздником Ивана Купалы. Картинка: pinterest

 

Пусть все мечты исполнятся. Картинка: pinterestПусть все мечты исполнятся. Картинка: pinterest



Как сообщали Українські Новини, Ивана Купала праздновали еще язычники. Но праздник сберегся до наших дней.

Кроме того, сегодня в Киеве будут праздновать Ивана Купала. В связи с карантином из-за коронавируса, в этом году масштабных мероприятий не будет, однако киевляне и гости столицы могут приобщиться к небольшим торжествам.

Тем временем синоптики сделали прогноз погоды на Ивана Купала и всю неделю: температура резко обвалится с +42 до +19 градусов.

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