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07 июля 2019, воскресенье, 06:05 1392
Lifestyle 2019-07-07T06:06:43+03:00
Українські Новини
Сегодня Ивана Купала: народные приметы и обряды с водой

Сегодня Ивана Купала: народные приметы и обряды с водой

Купальский костер у реки. Фото: pixabay.com
Купальский костер у реки. Фото: pixabay.com

Сегодня, 7 июля, отмечается мистический праздник Ивана Купала. Основные торжества и традиции проходят в канун ночью. А в то же время в православии день связывается с почтением одного из великих святых – Иоанна Крестителя. О том, какие традиции существуют 7 июля, расскажут Українські Новини.

Рождество Иоанна Предтечи – значимый праздник. Мученик был тем самым Пророком, предсказавшим пришествие Иисуса, а после самолично окрестил Его в Иордане. Он считается наибольшим святым после Девы Марии.

Не удивительно, что праздник слился воедино с любимым народным торжеством Купала, имеющим языческие корни. Главные персонажи его – Купала и Марена, которые воплощают огонь и воду, мужское и женское божество. Также Огонь и Вода в традициях на Купала выступают символами очищения.

В ночь на Ивана Купала собираются компании молодых людей для гуляний, среди которых и праздничные песни, танцы, прыжки через костер, гадания на суженного с помощью венков, спускания их на воду, поиск Цветка Папоротника, различные игры и забавы.

Проведя всю ночь в развлечениях, участники праздника собирались на пригорке или даже взбирались на гору для того, чтобы встретить рассвет. Первым делом утром на Купала положено умыться, чтобы очиститься.

В это время вода обретает целебные свойства, поэтому на Купала из колодезей стараются принести побольше воды, а также принято собирать утреннюю росу.

Приметы:

  • если на Иванов день пойдет дождь, то все лето будет жарко и погода будет засушливой;
  • на Ивана ночь звездная - много будет грибов;
  • Ивановские дожди лучше золотой горы;
  • если в Иванов день будет гроза, орехов уродится мало и они будут пустые;
  • увидеть змею в праздник – к беде и потерям;
  • если при сборе цветов на венки наберется двенадцать видов – в следующем году будет свадьба.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве организованы тематические мероприятия на Ивана Купала.

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