Сегодня Ивана Купала: народные приметы и обряды с водой

Сегодня, 7 июля, отмечается мистический праздник Ивана Купала. Основные торжества и традиции проходят в канун ночью. А в то же время в православии день связывается с почтением одного из великих святых – Иоанна Крестителя. О том, какие традиции существуют 7 июля, расскажут Українські Новини.\r\nРождество Иоанна Предтечи – значимый праздник. Мученик был тем самым Пророком, предсказавшим пришествие Иисуса, а после самолично окрестил Его в Иордане. Он считается наибольшим святым после Девы Марии.\r\nНе удивительно, что праздник слился воедино с любимым народным торжеством Купала, имеющим языческие корни. Главные персонажи его – Купала и Марена, которые воплощают огонь и воду, мужское и женское божество. Также Огонь и Вода в традициях на Купала выступают символами очищения.\r\nВ ночь на Ивана Купала собираются компании молодых людей для гуляний, среди которых и праздничные песни, танцы, прыжки через костер, гадания на суженного с помощью венков, спускания их на воду, поиск Цветка Папоротника, различные игры и забавы.\r\nПроведя всю ночь в развлечениях, участники праздника собирались на пригорке или даже взбирались на гору для того, чтобы встретить рассвет. Первым делом утром на Купала положено умыться, чтобы очиститься.\r\nВ это время вода обретает целебные свойства, поэтому на Купала из колодезей стараются принести побольше воды, а также принято собирать утреннюю росу.\r\nПриметы:\r\n\r\nесли на Иванов день пойдет дождь, то все лето будет жарко и погода будет засушливой;\r\nна Ивана ночь звездная - много будет грибов;\r\nИвановские дожди лучше золотой горы;\r\nесли в Иванов день будет гроза, орехов уродится мало и они будут пустые;\r\nувидеть змею в праздник – к беде и потерям;\r\nесли при сборе цветов на венки наберется двенадцать видов – в следующем году будет свадьба.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в Киеве организованы тематические мероприятия на Ивана Купала.\r\nРанее отпраздновали Святую Троицу.