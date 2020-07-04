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04 июля 2020, суббота, 06:45 410
Lifestyle 2020-07-04T08:00:02+03:00
Українські Новини
7 июля отмечают Ивана Купала: приметы и традиции празднования

7 июля отмечают Ивана Купала: приметы и традиции празднования

Ирина Николенко
Праздники, Ивана Купала, Традиция, народные танцы, Народные приметы, Праздники 2020
Ивана Купала. Фото: facebook/pyrogiv
Ивана Купала. Фото: facebook/pyrogiv

28 июня украинцы отмечали День Конституции, в связи с чем было 3 официальных выходных дня, а в ночь с 6 на 7 июля будут праздновать одно из самых любимых праздников среди молодежи ­– Ивана Купала. Этот день считается одним из самых магических и тайных праздников, поэтому с этим праздником связывают много традиций и примет, передают Українські Новини.

На Ивана Купала традиционно девушки гадают на суженого, во время празднования прыгают через костер, а отчаянные ищут загадочный цветок папоротника.

История праздника

Ивана Купала праздновали еще язычники. Но праздник сберегся до наших дней. Во времена староверов, праздник посвящали языческому богу Купале и отмечали его в день летнего солнцестояния. Он был в первом ряду языческих богов и считался богом земных плодов, третьим или пятым по значимости после Перуна.

Но после того, как Киевскую Русь окрестили, чтобы искоренить язычество, христианская церковь приурочила ко Дню Солнца свой праздник – Рождество Иоанна Предтечи, который был пророком, мучеником и крестил Иисуса Христа. Поэтому с тех пор и появилось новое название праздника– День Ивана Купала.

После перехода на новый календарь День Ивана Купала потерял связь с днем ​​летнего солнцестояния и его начали отмечать 7 июля.

Традиции празднования

Традиционно на Ивана Купала девушки гадают на своих "суженых", а гадания читается судьбоносным. Во время празднования девушки плетут венки из 12 видов полевых цветов и перед закатом солнца пускают их на воду. Если венок утонет, то девушка не выйдет замуж в этом году, если отплыл от берега – свадьба уже скоро.

Среди главных традиций, которые сохранились до нашего времени – прыжки через костер. Считается, что если влюбленные перепрыгнут его держась за руки, то пара останется вместе.

Также вокруг костра водят хороводы и поют песни.

Также главными атрибутами праздника считаются Купало и Марена. Согласно славянским мифам Марена – зимнее божество, моря землю стужей, а человека болезнями и голодом. Чучела изготавливают из ветки вербы и украшают ее цветами, венками и лентами. Вокруг Купала водят хороводы и поют песни.

Поиск магического цветка папоротника

Считается, что в полночь на Ивана Купала, глубоко в лесу расцветает красно-огненный цветок папоротник. По народным приметам, тот кто его найдет и сорвет, получит особые силы и возможности.

Ранее Українські Новини сообщали, в июле будет больше всего рабочих дней: украинцы в этом месяце будут отдыхать только 8 дней.

А в конце первой недели июля в Украине погода практически не изменится: ожидаются жара и ливни.

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