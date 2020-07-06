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06 июля 2020, понедельник, 12:15 30
Общество 2020-07-06T13:00:02+03:00
Українські Новини
Количество новых случаев коронавируса в Киевской области упало почти вдвое за сутки

Количество новых случаев коронавируса в Киевской области упало почти вдвое за сутки

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, Коронавирус в Киевской области
Коронавирус. Фото: Pixele
Коронавирус. Фото: Pixele

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 5 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 15 человек до 2 789, умерших - на 1 человека до 54.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 6 июля 2020 года на 10:00 официально подтверждено 2 789 случаев заболевания коронавирусом. В том числе - у 236 детей и у 497 медицинских работников. За сутки подтверждено 15 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 3 детей в возрасте от 1 до 14 лет и у 12 взрослых... Всего за период эпидемии в Киевской области умерло 54 больных. За сутки умер 1 человек", - говорится в нем.

Наибольшее количество новых случаев было зафиксировано в Обухове - 4 случая и в Белой Церкви - 4 случая.

Также в Барышевке, Глевахе, Буче, Ирпене, Яготине, Гостомеле, с. Кожуховке было зафиксировано по 1 случаю заболевания коронавирусом.

Выздоровели 1 512 человек, в том числе 131 ребенок.

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 6 227 сообщений о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 28 сообщений.

Как сообщали Українськi Новини, количество проведенных ПЦР-тестов на коронавирус уменьшилось почти на треть за сутки.

Тем временем заболеваемость коронавирусом в Украине стремительно падает второй день подряд. 

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